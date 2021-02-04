جوهرة تتجول في شوارع المطرية بـ«هاف ستوميك»: عربة كارو وصور تذكارية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جولة غير تقليدية خاضتها الراقصة الروسية جوهرة، في بعض المناطق الشعبية، في مقدمتها المطرية، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث كانت ترتدي «هاف ستوميك» فوقه جاكيت «فرو»

وظهرت الراقصة جوهرة، في إحدى الصور بصحبة عدد من الأطفال، وفي أخرى مع سائق «عربة كارو»، والتقط صورة مع مطرب المهرجانات الشعبية غاندي، الذي اصطحبها في هذه الجولة.

وتفاعل المتابعون في التعليقات على الصور التي نشرتها الراقصة السورية جوهرة، بين الثناء والمزاح: «أنتي جميلة»، «هتفسدي أخلاق العيال»، «السلام سيتي»، «متواضعة».

جوهرة تثير الجدل

اعتادت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ«جوهرة»، إثارة الجدل، ففي مطلع يناير الماضي نشرت عبر خاصية القصص المصورة «استوري» على «إنستجرام» مقطع فيديو خلال الاستحمام داخل البانيو في حمام أحد الفنادق الشهيرة في مدينة دبي الإماراتية.

وظهرت جوهرة خلال جلوسها داخل البانيو المليء بالصابون، مع تصوير قدمها المرفوعة على الحائط المزين بلوحة كبيرة الحجم، ما تسبب في استياء العديد من متابعيها واصفين إياها بـ«غير ملائمة للعرض».

وعقب ذلك، نشرت جوهرة خلال حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو رقص لها أثناء مشاركتها في إحياء حفل زفاف بالقاهرة.

وارتدت «جوهرة» بدلة بيضاء ببطانة قصيرة جدًا، و«أوف شولدرز» مزينة بريش أبيض قصير وفصوص فضية لامعة، مع تسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات ومكياج سموكي، معلقة باللغة الإنجليزية: «لقد أحببنا العروس بشدة، يالها من عروس محبوبة».