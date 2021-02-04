طفلة كادت تفقد حياتها «بلعت مغناطيس وهي بتلعب».. والأم: مش هسامح نفسي (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كغيرها من الأطفال في عمرها تُمسك بالأشياء تلعب وتلهو بها، تُقربها من فمها، ولكن لم تكن تعي هايلي ثاك، صاحبة الـ4 أعوام، أن ما تُمسك بيدها سيعرضها لكارثة، إذ ابتلعت كرتين مغناطيسيتين، والتي كادت أن تعمل على حدوث ثقب داخل الأمعاء.

آلام مبرحة شعرت بها الطفلة البريطانية بمجرد ابتلاعها كرات المغناطيس، إذ اضطر والداها لإخضاعها لعملية جراحية طارئة لإخراج كرات المغناطيس من أمعائها، وفق «ميرور» البريطانية.

بعدما اطمأنت على صحة طفلتها، أمسكت الأم بهاتفها المحمول، وكتبت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحذر منه الأمهات، قائلةً «لم أكن أعتقد أنني سأكتب شيئًا على الإطلاق، لكنني أريد تحذير الآباء الآخرين من مخاطر المغناطيس، أنا متأكدة من وجود منشورات أخرى ولكن للأسف لم أر واحدة».

الأم: مش هسامح نفسي أبدًا

وتابعت الأم المكلومة على طفلتها، قائلةً «لن أسامح نفسي أبدًا لشرائها، لكن ابنتي البالغة من العمر أربع سنوات ابتلعت بطريق الخطأ اثنتين من هذه الكرات المغناطيسية، لقد خضعت للتو لعملية جراحية لإزالتها من أمعائها، بمجرد دخول الجسم، يتصل المغناطيس ببعضه البعض مع تثبيت نسيج بطانة العضو بينهما، ما يؤدي في النهاية إلى إحداث ثقب فيه».

وأكملت الأم خلال منشورها، «لحسن الحظ، أخبرتني ابنتي أنها ابتلعتهما لذا تمكنت من التصرف بسرعة».

وسردت الأم قصة مشابهة لطفلتها أثناء تواجدهما داخل المستشفى، «حاليًا في الجناح نحن موجودون هناك طفل يبلغ من العمر عامين ابتلع 14 منها».

وأضافت، «سيحتاج الطفل إلى جراحة طارئة، وبناءً على شدة الإصابات، فقد يحتاج إلى العديد من العمليات واستئصال الأمعاء والوقت في العناية المركزة للأطفال».