الناس بتموت وأنتي بتحتفلي.. سلمى أبو ضيف تتصدى لهجوم متابع بسبب «تورتة كورونا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على طريقتها الخاصة وبأسلوب يتزامن مع الوقت الراهن والأحداث التي نعيشها، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف، بعيد ميلادها الـ28، وسط أصدقائها المقربين داخل إحدى الأماكن المخصصة للسهر.

كان من ضمن الحضور مغني الراب «ويجز»، وشارك سلمى أبو ضيف، الرقص على أغنية «سالكة»، التي يؤديها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وظهرت الفنانة الشابة في عدد من مقاطع الفيديو المصورة وهي في انسجام تام مع أصدقائها.

وكان اللافت في الحفل هو قالب الحلوى، الذي جاء دائريا باللون الأخضر، على شكل فيروس كورونا المستجد، كما ارتدت سلمى أبو ضيف، فستانًا قصير بحملات أحمر اللون، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على كتفها.

وعلقت سلمى على مقاطع الفيديو والصور التي شاركتها: «شكرًا جزيلا لمشاركتكم معي عيد ميلادي الثامن والعشرين، أشعر أنني محبوبة جدًا بسببكم، أدخلتم السعادة والدفء لقلبي، الحمد لله على كل الحب».

أمنية سلمى في عيد ميلادها: يا رب كورونا تخلص

عن أمنياتها للعام الجديد، قالت سلمى أبو ضيف: «أمنيتي في عيد ميلادي الـ28 إن الكورونا تخلص في أقرب وقت إن شاء الله».

متابع ينتقد سلمى أبو ضيف: المفروض تتوقفي حالًا

تعرضت الفنانة سلمى أبو ضيف، إلى سيل من الانتقادات عقب مشاركتها لقطات من الاحتفال بعيد ميلادها، إذ كان من أبرزها: «إيه اللي بتعمليه ده»، «الناس بتموت من الفيروس، ودي عاملاه كيكه»، «فين نقيب الفنانين»، «دي المفروض تتوقف حالا»، «أنا عمي اللي رباني مات بكورونا والعيلة دي بتحتفل»، «تورتة كورونا حرام عليكي».

سلمى أبو ضيف تشتبك مع متابع

ردت سلمى بالرد على المتابع الذي طالب بإيقافها عن العمل، قائلة: «أنا فاهمة كلامك، أنا نفسي أصيبت بكورونا في نوفمبر الماضي، وعشت بقلق شديد ونوبات ذعر مع اكتئاب عميق لمدة أشهر، وفقدت عدد كبير من اللي بحبهم، إن شاء الله ينتهي قريب، الله يرحمهم».