اللوز والبطاطا.. أطعمة تساعد مرضى قصور القلب على التعافي

القاهرة - سمر حسين - صحة

لمدة ثمان سنوات يجمع باحثون في جامعة سانت في روسيا، بيانات أكثر من ألف شخص يعانون من أمراض في القلب، لمعرفة تأثير التغذية على تعافي المريض بعد جراحات القلب.

ووجد الباحثون أن للحالة الغذائية للمريض قيمة مهمة لأنها تمكن من تحديد معدل مضاعفات ما بعد الجراحة، كلما ارتفع معدل نقص التغذية زاد احتمالية حدوث سيناريو سلبي لدى مرضى صمامات القلب، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز».

وكشفت دراسة عن أن تلف القلب، قد ينتج بسبب أدوية القلب التي تقضي على الشهية، وبالتالي لا يتم توفير العناصر الغذائية للجسم بالكميات الصحيحة.

وأكد القائمون على الدراسة، أن هناك مقاييس عدة لتقييم الوضع الغذائي في العالم، خصوصا لمرضى القلب والأوعية الدموية.

وأوضح العلماء أن استمرار البحث عن حلول لتحسين حالة مرضى القلب الغذائية سينعكس على صحتهم بالإيجاب.

أطعمة مفيدة لمرضى القلب

الفاصوليا السوداء

الفاصوليا السوداء مليئة بالمواد المغذية مثل المواد المضادة للأكسدة، حمض الفوليك، الماغنسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم والألياف الغذائية التي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم وخفض نسبة السكر في الدم.

اللوز

كمية من اللوز تحتوي على الكثير من فيتامين E، الفيتوسترولس، الألياف الغذائية والدهون الجيدة للقلب. اللوز يساعد أيضا على خفض الكولسترول السيئ، LDL، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. يوصى بقلي اللوز للحصول على طعم غني ودسم.

البطاطا

البطاطا الحلوة هي بديل صحي للبطاطا البيضاء لمرضى السكري، والتي تساهم في تعزيز صحة القلب.

البرتقال

يحتوي البرتقال على ألياف غذائية المكافحة للكولسترول والتي تسمى بكتين. بالإضافة إلى ذلك، في البرتقال يوجد الكثير من البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على ضغط الدم.

الجزر

يفيد الجزر مرضى القلب، ويساهم في حماية الأوعية الدموية.