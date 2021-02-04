الامارات | شرطة ابوظبي تعرض دراجات نارية رافقت الشيخ زايد في المواكب الرسمية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة ابوظبي تعرض دراجات نارية رافقت الشيخ زايد في المواكب الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت شرطة أبوظبي دراجات نارية مميزة بلونها الأحمر ، كانت ترافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المواكب الرسمية وذلك في جناح خاص ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة.

واوضح قسم الموروث الشرطي أن الدراجات النارية استخدمت في شرطة أبوظبي في نهاية الستينيات من القرن الماضي وكانت تؤدي أعمال ومهام شرطية من ضمنها تنظيم حركة السير ومراقبة الطرق والمشاركة في الفعاليات والمواكب الرسمية و كان لها دور فعال في نشر الأمن على مستوي الإمارة.

وأطلع زوار المهرجان على مراحل التطور منذ بداية تأسيس ونشأة شرطة أبوظبي في عام 1957 إلى جانب الانجازات و التطورات حتى أصبحت أبوظبي أكثر أماناً واستقراراً.



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