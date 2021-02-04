الامارات | "تورتة" وهدايا ومعازيم في عيد ميلاد "زرافة" بحديقة حيوان العين

شكرا لقرائتكم خبر عن "تورتة" وهدايا ومعازيم في عيد ميلاد "زرافة" بحديقة حيوان العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء من البهجة والمرح احتفلت أمس، حديقة الحيوانات بالعين، بعيد ميلاد الزرافة "جانو" الثالث عشر، بحضور عائلة الزرافة، ومشاركة واسعة من موظفي الحديقة والزوار.



وقال رئيس وحدة الحيوانات ذات الحوافر بإدارة علوم الحياة، محمد يوسف الفقير: "إن الزرافة جانو من مواليد حديقة الحيوانات بالعين، وتمت تسميتها بهذا الاسم من قبل زوار الحديقة، والذي يعني حبيبة القلب، وذلك نظراً لشعبيتها بين الموظفين والزوار"، موضحاً أن الاحتفال بعيد ميلادها جاء بمبادرة من الموظفين في وحدة رعاية الحيوانات ذوات الحوافر، بهدف إضفاء تغيير إيجابي خاصة في ظل الظروف الحالية لانتشار جائحة كوفيد 19، ما يترك الأثر الجميل في نفوس الزوار والموظفين على حد سواء.



وأضاف الفقير: "قدمنا للزرافة جانو فعّاليات متنوعة ولوحة ترحيب ودمى وتمثال زراف وكعكة عيد الميلاد الخاصة، وكشك التصوير المتنقل الذي صمم خصيصا للفعالية، كما أتاحنا للحضور التقاط الصور التذكارية واللحظات الجميلة التي لا تنسى."

وتعد الزرافة جانو من فصيلة "روثتشيلد" المعرضة لخطر الانقراض حسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN نتيجة للزحف العمراني والصيد الجائر ، فقدمت الحديقة عددا من الاستراتيجيات والجهود لرعايتها والحفاظ عليها وتوفير بيئة مشابهة لبيئتها البرية.



ووفقاً لإدارة الحديقة فإن هذا الاحتفال ليس الأول من نوعه، إذ كان أشهر هذه الاحتفالات على الاطلاق ميلاد "الليدي غوريلا" الذي كان على نطاق واسع عند بلوغها الاربعين من العمر.

وعن متوسط أعمار زراف "روثتشيلد" أوضح الفقير أنه غالبا ما تعيش هذه الفصيلة مدة قد تصل إلى 25 عاماً في البرية، فيما تمتد أعمارها لاكثر من ذلك في المحميات وحدائق الحيوان، لاسيما في ظل الرعاية والاهتمام.

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