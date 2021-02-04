أعراض تنذر بإصابة طفلك بالفوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الخوف لدى الأطفال يعد أمرا طبيعيا في الغالب، لكنه في بعض الحالات قد يمثل مشكلة نفسية خطيرة؛ حيث إنه قد يشير إلى إصابة الطفل بالفوبيا.

وأوضحت الرابطة أن الخوف لدى الأطفال يشير إلى الفوبيا ويستلزم حينئذ استشارة طبيب نفسي إذا كان محصوبا بأعراض جسدية أيضا مثل خفقان القلب ونوبات التعرق والدوار وضيق التنفس؛ حيث تشير هذه الأعراض إلى إصابة الطفل باضطراب الهلع.

وأشارت الرابطة إلى أن خطر إصابة الأطفال باضطرابات الخوف والقلق يرتفع لدى الأطفال المصابين بعيب خلقي في القلب، خاصة في سن المدرسة، وذلك وفقا لنتائج الدراسات العملية الحديثة.

كما يرتفع لدى هؤلاء الأطفال خطر الإصابة بالاكتئاب واضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه.

وأشارت الرابطة إلى أنه بشكل عام ترفع الأمراض المزمنة كداء السكري خطر إصابة الطفل بأمراض نفسية أيضا؛ لذا يتعين على الوالدين الانتباه إلى التغيرات الطارئة على سلوكيات الطفل وحالته النفسية والحرص على طلب المشورة الطبية في الوقت المناسب لتخفيف العبء النفسي الواقع على الطفل.