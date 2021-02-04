«دكان ألوان».. مبادرة رشا لتدوير المخلفات: خليت أطفال أسوان يحولوا الشرابات لعرائس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحبت تدوير المخلفات وإعادة استخدامها، رغبت في نشره بين الفتيات بمسقط رأسها أسوان، لتخرج أجيالا قادرة على النهوض بالبيئة، ومواكبة التطور العالمي في معالجة المخالفات، وإعادة استخدمها بصورة أكثر فائدة من إهمالها، ليكن في وسيلتها في ذلك «دكان ألوان».

استغلت موهبتها الفنية في تدوير مخلفات المنازل وغيرها من الأدوات، فرغم أنها في الثلاثينيات من عمرها، لكنها أخذت على عاتقها مهمة تعليم فتيات مدرسة دراو بنات الابتدائية بمحافظة أسوان، فغيرت مجال دراستها، فهي حاصلة على بكالوريوس تجارة شعبه الحاسب الآلى، ودشنت مبادرة «دكان ألوان»، وفيها تعلم الفتيات كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من تدوير المخلفات.

رشا عوض الله إسماعيل، بدأ اهتمامها بتصميم وسائل تعليمية ومشغولات فنية، بإعادة تدوير المخلفات في المنزل، قبل 6 أعوام، لتعمل على نشر فكرتها بشكل أوسع حتي تطور ذلك الاهتمام لتعليم الفتيات بمحافظة أسوان، وتصنيع المشغولات اليدوية من إعادة تدوير مخلفات البيئة.

رشا: من أهم الأعمال الفنية ورشة فن الأوريجامي

«الأوريجامي».. هو الفن الأشهر الذي اشتهرت به من خلال الورش التي تقدمها: «هو من الفنون اليابانية استخدمها اليابانيون لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ، مع تقوية عضلات اليد من خلال طي الورق»، حسب حديثها لـ«هُن».

رشا: علمت الأطفال إزاي يعملوا من الشرابات عرائس

إعادة تدوير الأشياء القديمة والمخلفات أهم حاجة بعلمها للأطفال من خلال صفحة «دكان ألوان»، حاولت تحقيق حلمها من خلال التدريبات والورش الفنية للأطفال لتطوير مواهبهم، وتعليمهم كيفية استغلال المخلفات القديمة: «علمت الأطفال إزاي يعملوا من الشرابات عرائس».

لم تقتصر موهبتها عند هذا الحد، بل أسست معرضا للدراسات الاجتماعية، عبارة عن متحف بخامات البيئة، مثل الطين والكرتون والبوص.