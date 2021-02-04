منار اللبنانية في أول ظهور بعد أزمة ميراث شعبان عبدالرحيم: سنحل الأمر وديا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أول ظهور لها بعد مشكلة إرث الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، تحدثت اللبنانية منار حمزة في حديثها لـ«الوطن»، عن الراحل، الذى جمعتهما علاقة صداقة قوية.

وكانت علاقة الصداقة التي جمعتهما على إثرها أهداها فيلته بدون علمها، ولم تعلم بالخبر إلا حين تحدث معها محامي «شعبان»، وأبلغها بالمجئ إلى القاهرة من أجل الحصول على حقها.

وأشارت «منار» إلى أنها لا تعرف سبب رفض نجل الفنان الراحل إعطائها حقها، مؤكدة أنها لن تدخل في خلافات شديدة مع عصام عبدالرحيم، وستعمل على حل المشكلة بينهم بشكل ودي، حبا وتقديرا لوالده.

وأكدت: «شعبان الرحيم متجوزنيش، هو كان بيحب مراته وأولاده وفضل عايش على ذكرى مراته».

كان عصام عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل استنكر مطالبة اللبنانية بحقها في الميراث.

وشاركت النجمة اللبنانية منار حمزة، الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم بفيديو كليب «هتجوز لبنانية».

أبرز المعلومات عن الفنانة منار حمزة:

- تعيش في لبنان.

- يتابع حسابها على «فيسبوك» أكثر من 13 ألف متابع.

- اشتهرت في العالم العربي من خلال الدويتو التي غنت فيه، مع المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، فى كليب «هاتجوز لبنانية».

- استعانت بسيارة الفنان رشدي أباظة في تصوير كليب أغنيتها التى تحمل اسم «كل لما يوحشنى حبيبى»، وحولت السيارة إلى حمام سباحة.

- تحدثت عن تعرضها لواقعة اغتصاب من 3 شبان، حين تواجدت في سوريا رفقة مدير أعمالها، التي ترجع لعام 2009.

- أحيت حفل رأس السنة عام 2018، في أحد فنادق القاهرة، وأطلت وقتها بفستان من تصميم محمود غالي.