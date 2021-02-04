قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل أرز بالجزر والزبيب، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل أرز بالجزر والزبيب

2 كوب أرز

2 جزر مبشور

بصل مفروم

زيت ذرة ماء ساخن

بودرة زعفران

زبيب احمر

لوز شرائح محمص

طريقة تحضير أرز بالجزر والزبيب

يشوح البصل والجزر والزبيب فى الزيت على النار

يضاف الأرز و الماء المغلى وبودرة الزعفران

يمكن إضافة الملح حسب الرغبة

يقلب الخليط وتوطى النار عند الغليان ويغطى ويترك حتى النضج

يغرف ويزين باللوز ويقدم