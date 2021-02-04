للأمهات.. 4 أمور يجب مراعاتها جيدا قبل إنجاب الطفل الثاني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هناك شروط يجب على الأم أخذها بعين الاعتبار، قبل التفكير في إنجاب الطفل الثاني، لأن حسم قرار الحمل لم يكن متوقفا على رغبة الأسرة أو المقربين فقط، بل يتوجب اتخاذ القرار بناء على الوقت الصحيح الذي يناسب حالة الأم والطفل الأول.

لذلك نقدم لكل أم بعض النصائح التي تساعدها على اختيار الوقت المناسب لإنجاب الطفل الثاني.

القدرة المادية

الالتزامات المادية من أهم المراحل التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار إنجاب الطفل الثاني، لتوفير كافة احتياجاته، وفي حالة حدوث ضائقة مادية يُفضل تأجيل قرار الحمل والولادة لحين يأتي الوقت المناسب، والتركيز على الاهتمام بالطفل الأول، وتلبية احتياجاته، لحين توفير مصروفات الحمل للثاني، التي تشمل الولادة والأدوية ونفقات الرضيع من حفاظات ورعاية صحية حتى لا تضطر الأسرة للاستلاف.

القدرة الصحية

قبل أن تفكر الأم في خطوة الحمل الثاني، لابد أن تراعي صحتها ونفسيتها جيدًا، والكشف على جسدها والتأكد من قدرتها الكاملة على مواجهة تعب الحمل والولادة، بجانب تربية المولود وتوفير كافة احتياجاته المادية والمعنوية، والاستعداد للمسؤولية الجديدة وعدم اهمال الطفل الأول.

الطفل الأول

كما يجب مراعاة عمر الطفل الأول وحالته الصحية، واستعداده النفسي بأن يكون له شقيق وشريك في الاهتمام والحب، بجانب أنه كلما كبر الطفل الأول كلما كان أفضل وأسهل في التربية والرعاية وتوزيع الاهتمام بشكل متساوي، فضلًا عن بدء الطفل الأول في الاعتماد على نفسه وقضاء بعض احتياجاته بل ومساعدة أمه ورعاية شقيقه المولد حديثًا.

العمل

إذا كنتِ تعملين وملتزمة بمواعيد عمل ومتابعة شغل ما، فلابد أن تستعدي جيدًا وتتعرفي على تفاصيل الوضع خلال فترة الحمل والولادة، وإمكانية الحصول على إجازة في أي وقت أثناء فترة الحمل التي قد تكون شاقة وتحتاج لبعض الراحة.