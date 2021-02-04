3 طرق لعمل الفتة: المسخن والشاورما والدجاج

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الفتة من الأكلات الشهية التي يفضها معظم الناس، لذلك نقدم ثلاثة وصفات مختلفة لإعدادها كالآتي:

فتة المسخن

المقادير:

- 4 قطع صدور دجاج مقطعة لشرائح

- خبز مقطع لمكعبات ومقلي

- 3 بصلات شرائح

- ربع كوب زيت زيتون

- ملعقة صغيرة بهارات

- جوزة الطيب

- ملح وفلفل

- 2 ملعقة كبيرة سماق

ويمكن إضافة هذه الأشياء للوجه:

- لوز

- صنوبر مقلي

- بقدونس

- رمان

ويمكن إعداد طبق من صلصة الزبادي، يقدم معها كالتالي:

- نصف كيلو زبادي

- ربع كوب طحينة

- 2 ملعقة كبيرة ليمون

- 2 فص ثوم مفروم

- ملح

طريقة تحضير فتة المسخن

- يُرص الخبز المقلي في طبق التقديم

- يصب الصوص

- يضاف الدجاج

- تزين بالرمان والبقدونس والصنوبر

للدجاج

- يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل مع التقليب حتى يصبح مقرمشا

- يرفع البصل من الزيت ثم يضاف الدجاج وتحمر على النار ثم يضاف البصل المحمر

- تضاف التوابل والملح والفلفل ونقلب ويترك جانبا

لصلصة الزبادي

- تخلط جميع المكونات معا عدا الليمون ثم يضاف الليمون تدريجيا ونقلب.

اقرأ أيضًا: 10 طرق مختلفة لطهي الفتة

طريقة عمل فتة دجاج

المقادير:

- صدور دجاج

- بصل

- جزر

- كرفس

- حبهان

- ورق لورا

- أرز

- عيش محمص

- ثوم

- زبادي

- خل

- مرقة

- ملح

- فلفل أسمر

- كزبرة خضراء

فتة الدجاج

- ضعي على النار الأرز مع الزبدة وورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل واتركيه على نار هادئة حتى ينضج

- قطعي العيش مكعبات واقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر

- اسلقي الدجاج في ماء وجزر وكرفس وبصل وحبهان وورق لورا وملح وفلفل ومكعب مرقة

- في طاسة على النار ضعي الزبدة مع العيش المحمص وقلبيها جيدا

- ارفعي صدور الدجاج من الحلة وضعيها في الطاسة وعليها الأرز الناضج وقليل من المرقة وقلبيها جيدا

طريقة عمل الصلصة البيضاء

- ضعي زبدة في طاسة على النار مع ثوم مفروم حتى تحمر ثم اضيفي الكريمة اللباني والصنوبر

- قدمي الفتة مع الصلصة البيضاء وعليها رشة كزبرة خضراء.

اقرأ أيضًا: أسرار للفطار.. تكات الفتة

فتة شاورما

المقادير:

- لحم شرائح

- أرز

- عيش محمص

- ثوم

- صلصة طماطم

- بهارات

- كمون

- خل

- مرقة

- ملح

- فلفل أسمر

- كزبرة خضراء

- زيت

طريقة تحضير فتة شاورما

- على النار ضعي الأرز مع الزبدة وورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل واتركيه على نار هادئة حتى ينضج

- قطعي العيش مكعبات واقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر

- شوحي اللحم الشرائح في قليل من الزيت الساخن ثم اضيفي عصير الطماطم مع الخل وملح وفلفل

- أضيفي الأرز الناضج إلى طاسة اللحم وعليها العيش المحمص وقلبيها جيدا

طريقة عمل الصلصة

افرمي الطماطم جيدا في طاسة على النار وضعي الزبدة مع الثوم المفروم حتى يصفر، ثم اضيفي إليها عصير الطماطم

طريقة عمل الدقة

- في طاسة على النار، ضعي زبدة مع ثوم مفروم وملح وفلفل وخل لتصبح دقة

- قدمي الفتة مع صلصة الطماطم والدقة