سارة رمضان متصدرة مسابقة «رواد الاستدامة» بأبو ظبي: نموذج لتمكين المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، بالقناة الأولى والفضائية المصرية، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، والإعلامية جومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «سارة رمضان.. الفائزة بمسابقة رواد الاستدامة في أبو ظبي».

وتناول التقرير أهمية أن تؤمن السيدات بتمكينهن في الوطن العربي لخوض مجال الأعمال والتكنولوجيا، إذ عملت سارة خلال أكثر من 14 عاما على تدريب وتطوير العديد من المؤسسات والأفراد لتساعدهم على اكتشاف قدراتهم ودعم رحلتهم في مجال الأعمال وبخاصة في المجال الطبي.

وسارة رمضان، هي صيدلانية، ورائدة أعمال، ومتحدثة دولية، تخرجت من كلية الصيدلية في جامعة الإسكندرية، وحصلت على ماجستير إدارة الأعمال في عام 2016 من كلية إدارة الأعمال السويسرية، كما فازت بالمركز الأول في مسابقة رواد الاستدامة في أبو ظبي عن مشروعات الاستدامة في التعليم.

وتعمل سارة على تمكين النساء في الوطن العربي من خلال إشراكهن بشكل صحيح في صناعة التكنولوجيا الحديثة وترسيخ دورهن في سد الفجوة بين العملية التعليمية الطبية والخبرة العملية التي يحتاجها الأطباء والصيادلة في حياتهم المهنية، وفي عام 2018 قررت سارة أن تترك عملها كاستشاري تدريب وتطوير بدبي وأن تنشئ منصة إلكترونية للصيادلة، وأن تدعم تدريب الصيدلي بشكل يتناسب مع تحديات ومتطلبات المستقبل.

وتحلم سارة بدمج المحتوى الصيدلي مع التقنيات التكنولوجية الحديثة لتطوير المهنة واكساب الصيادلة مهارات المستقبل الجديد بشكل يجعلهم أقدر على القيام بمهامهم وخدمة مجتمعهم.