هل الملابس تؤثر على الإنتاجية عند العمل من المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أصبح من المنطقي الآن أكثر من أي وقت سابق ارتداء ملابس غير رسمية عند الذهاب للعمل، فعلى كل حال لم يعد أغلبنا الآن مضطرون للتوجه إلى مكان العمل ولم يعد الزملاء يروننا بينما نعمل من المنزل.

ويمكن لعقد الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرنس أن تضع سريعا قطعة علوية مرتبة ولائقة بدون الحاجة لتغيير سروال البيجامة المريح.

ولكن كيف يؤثر مثل هذا النوع من السلوك على الطريقة التي نفكر بها في أنفسنا وانتاجيتنا؟ هل حقا نعمل بشكل أفضل عند ارتداء قميص أو سترة العمل؟

ترد العديد من الدراسات على هذا السؤال بالإيجاب. فعلى سبيل المثال، وجد الباحثون في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يجب أن يظلون في حالة تركيز عالية يجدون أن هذا أسهل خلال ارتداء معطف المختبر الأبيض المرتبط بالأطباء والعلماء.

وفي حين أنه من غير المحتمل أن ترتدي معطف الطبيب خلال العمل من المنزل، فإن طبيعة الملابس حقا مهمة. وتقول بيترا لينهوب المعنية بتدريب الموظفين: "يبدأ يوم العمل أمام خزانة الملابس. وتزيد الملابس الملائمة من احترام الذات والثقة بالنفس وتجعل المرء يعمل بشكل أكثر إنتاجية".

ويتوقف هذا التأثير أيضا على ما تربطه أنت شخصيا بملابس معينة، "إذا ما كنت معتادا (مثلا) على ارتداء سترة للتوجه إلى العمل"، بحسب كارولين بفاو، وهي عضوة بالرابطة الألمانية للتدريب المهني.

وتضيف: "بالتالي أصبحت تربط العمل بهذا النوع من الملابس طوال تلك السنوات". ويمكن أن يصبح هذا جزءا من سلوك متأصل ما يسفر عن إنتاجية أعلى.

ويوضح المعالج النفسي أندرياس بيشلر قائلا: "إذا ما ارتديت الملابس بعقلانية للعمل من المنزل فسوف يدخلك هذا في حالة ذهنية مختلفة، رغم أن هناك أشخاص يمكنهم إدارة هذا وهم مرتدون البيجاما".

ويقول بيشلر إن قدرتك على تنظيم نفسك ومستوى نضجك سوف يحددان إلى أي مدى يمكنك الانحراف بشكل ناجح عن النمط المعتاد.

وبالنسبة للمدربة كارولين بفاو، فإن إدراك الذات مهم بشكل غير مباشر فقط. وتوضح: "يتعلق الأمر في الأساس بالتأثير الخارجي الذي نحققه من خلال ملابسنا". فالأشخاص الذين يعتقدون أن الآخرين ينظرون إليهم على أنهم أكثر كفاءة وجدية من خلال ارتداء الملابس الأنيقة سيشعرون براحة أكبر عند ارتداء تلك الأنواع من الملابس وبالتالي سوف يبدون أكثر كفاءة.

غير أن هناك ميزة أخرى وهو أن تغيير الملابس يمثل بداية يوم العمل ونهايته. وتقول بيترا لينهوب: "ارتداء الملابس والسير حول البناية مرة يمكن أن يساعد حقا في بداية يوم العمل أو إنهائه".