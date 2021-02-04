توقعات الأبراج اليوم 4-2-2021: نصيحة لـ الدلو.. وأحلام مزعجة لـ الثور

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل

تشعر بالإحباط والإرهاق الشديد اليوم، لذا امنح نفسك قسطا من الراحة لتستعيد قوتك.

برج الثور

قد تطاردك بعض الأحلام المزعجة اليوم، ما يجعلك تقوم بتحليل أحلامك أول شيء في الصباح لأحد أصدقائك المقربين.

برج الجوزاء

من المحتمل أن تحدث لك مشكلة غير متوقعة، ربما تجبرك على إلغاء موعد مع شريك حياتك.

برج السرطان

يتطلب عليك اليوم القيام ببعض المهام المنزلية المتأخرة، لتنظيف المنزل قبل استقبال أفراد عائلتك.

برج الأسد

تمتلك قدرة من الإبداع في وظيفتك، ما يجعلك تحصل على ترقية كبيرة وزيادة في الدخل اليومي لك.

برج العذراء

هذا يوم جيد للخروج وقضاء وقت ممتع مع أصدقائك المقربين، للتنزه والتسوق لشراء الملابس.

برج الميزان

قد تكون الحالة المزاجية لك سيئة اليوم، عليك الاهتمام بممارسة الرياضة وقراءة الكتب والروايات.

برج العقرب

حافظ على هدوئك وتركيزك اليوم في العمل، ولا تلتفت لما يقولونه زملائك، حيث يحاولون الوقوع بك.

برج القوس

قد تتأثر وتعطل أجهزة الكمبيوتر والمعدات الأخرى، ما يحد من قدراتك على العمل بأقصى قدر من الكفاءة، كن هادئا.

برج الجدي

تسيطر عليك رغبة في البقاء منعزلا عن الآخرين، لتقييم علاقتك مع شريك حياتك.

برج الدلو

هذا ليس الوقت المناسب للاستثمار من أي نوع عبر الإنترنت، احذر من أصحاب المواقع المزيفة.

برج الحوت

يمكن أن يتعطل الهاتف المحمول لديك، لذا قد تواجه أيضًا صعوبة في التواصل مع الأشخاص الذين تحتاج إلى التحدث إليهم.