للرجل.. خطوات بسيطة تجعلك أكثر جاذبية للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فرح حسام

لا يمكنك التحكم في جيناتك أو سماتك الجسدية الأساسية، لكن يمكنك التحكم في كيفية استخدامك لما لديك، بحيث تكون جذابا أكثر، ولكي تتمتع بمزيج من العوامل، سواء في شخصيتك أو المظهر والأسلوب.

هناك تغييرات بسيطة يمكنك إجرائها لتصبح أكثر جاذبية، نذكرها لك وفق ما أورد موقع "RMRS".

- ساعة جميلة

يستخدم الكثير منا الهواتف الذكية لمعرفة الوقت، ولكن الطريقة الأكثر جاذبية هو ارتداء ساعة من أجل التحقق من الوقت، خاصة في الأماكن العامة، كون النساء يهتمون بالتفاصيل، وإذا كان لديك ساعة سهلة على معصمك فإنها تلفت انتباههن.

- عطر جذاب

غالبًا ما تكون الرائحة اللطيفة هي العامل الأول للمرأة في اختيار الشريك المحتمل. نشر باحثون في أوروبا دراسة في مجلة الشخصية والفروق الفردية حول عوامل "اختيار الشريك" للرجال والنساء.

النساء يصنفن إشارات الشم على أنها أكثر أهمية من الإشارات البصرية، لذلك لا تقلل من شان حاسة الشم لدى النساء، فهي حساسة جدًا.

- الأحذية الأنيقة

يقولون العيون هي نافذة الروح، وهذا يجعل الأحذية هي النافذة التي تناسب أسلوبك، تريد دائمًا زوجًا جيدًا لإظهار أنك تهتم بالتفاصيل الصغيرة في مظهرك.

بناءً على حذائك، يمكن للمرأة تفسير عدد من الأشياء عنك قبل أن تبدأ الحديث.

- بدلة أنيقة

ليست البدلات هي الملابس الأكثر شيوعًا في المواعيد الأولى ولكن السيدات تحبها بين الحين والآخر.

يعجبهن عندما ترتدي ملابس لإثارة إعجابهن في المناسبات الخاصة، مثل ذكرى زواجك، إنهم يقدرون هذا الجهد

- جينز ملائم

الجينز من الملابس المحببة للجميع، يحتاج أي رجل بغض النظر عن العمر أو نوع الجسم إلى بنطلون جينز جيد في خزانة ملابسه.

- ابتسامة رائعة ونفس منعش

هذا العنصر الأخير لا يتطلب التسوق أو البحث في خزانتك. كل شيء يتعلق بوجهك وخاصة فمك.