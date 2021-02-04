ياسمين صبري تمارس الرياضة في «الجيم».. ومتابعوها: عاش

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت في الفيديو وهي على جهاز «قوة بدنية» في إحدى الصالات الرياضية، لتنهال عليها تعليقات متابعيها، التي أبرزها: «مين اللي بيصورك، ما تخربيش جسمك بالألعاب دي، عاش يا وحش».

وكانت الفنانة ياسمين صبري، احتفلت بعيد ميلادها داخل طائرتها الخاصة، وهي تحمل «تورتة» صغيرة الحجم، ويعلوها عدد من الشموع والورود الملونة، احتفالا بعيد ميلادها، وهي مرتدية «بليزر» يحمل اللون «الأوف وايت»، مزود بأزرار من الأمام، وأسفله سترة صفراء من الحرير، مع بنطال أبيض، وهي ذاتها الإطلالة التي أطلت بها منذ أيام.

سعر حقيبة ياسمين صبري

وكانت الفنانة ياسمين صبري، نشرت صورة لها بجانبها حقيبة كبيرة الحجم وفاتحة اللون من توقيع ماركة hermes، وفقا لما ذكره موقع authentic watches، وصُممت من «جلد توجو»، ومزينة بمقابض علوية مصنوعة من جلد الـ«مدرفل»، وإكسسوارات باللون الذهبي، حيث وصل سعرها إلى 20 ألف دولار أمريكي، أي ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري.