الامارات | 100 جهة تشارك في «الأخوة الإنسانية» الذي ينطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 جهة تشارك في «الأخوة الإنسانية» الذي ينطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، صباح اليوم، مهرجان الأخوة الإنسانية الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ويُشارك فيه أكثر من 100 جهة حكومية ومحلية وعالمية، ويحضر الافتتاح قيادات محلية ودولية، وأممية بارزة وعدد من المفكرين والباحثين في شأن التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وعدد من القيادات الدينية العالمية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول إطلاق أولى جلسات «المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية»، الذي يشارك في أنشطته عدد من الوزراء وشخصيات من الأمم المتحدة ومفكرين وخبراء عالميين وشخصيات من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتخصيص حصة مدرسية من اليوم الدراسي لتوعية طلاب المداس حول وثيقة الأخوة الإنسانية وأهم مبادئها.

وفي مساء اليوم الأول من أنشطة المهرجان يلتقى طلاب المدارس بالكاتبة والروائية الإماراتية أسماء الزرعوني، يلي ذلك قراءتها لهم وشرح ما ورد فيها من قيم وتوضيح دور كل فرد تجاه القيم الدينية والأخلاقية التي وردت في الوثيقة.

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