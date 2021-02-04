الامارات | الضوضاء تحدّ من ذكاء الطيور ذات العقول المتطورة

شكرا لقرائتكم خبر عن الضوضاء تحدّ من ذكاء الطيور ذات العقول المتطورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة، نُشرت أمس، عن تأثير إضافي للتلوث الصوتي، إذ أظهرت أن ضوضاء حركة مرور السيارات تحدّ من القدرات المعرفية لعصافير مغردة، وقدرتها على التكيف مع بيئتها. وذكّرت الدراسة التي نُشرت في مجلة «بروسيدينغز أوف ذي رويال سوسايتي» أن التلوث الضوضائي يمكن أن يؤثر في الأداء الفكري لدى البشر، كما بيّنت الدراسات التي أجريت على تلاميذ المدارس القريبة من المطارات.

وتؤثر هذه الضوضاء بحسب الدراسة بشكل خاص على الطيور ذات العقول المتطورة للغاية، والتي تتكل على قدراتها المعرفية لتوجيه تحركاتها.

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