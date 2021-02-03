حضن عروس ماليزية لحبيبها أمام زوجها يثير «سخرية السوشيال»: «إنت اتجننت.. ده هاني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت واقعة قيام عروس ماليزية باحتضان حبيبها السابق قبل عقد القران أمام المعازيم بعد استئذانها منه، جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، حيث جاء معظمها في إطار كوميدي ساخر، حيث شبهه البعض بمشهد مسلسل «هذا المساء» بين أروى جودة «نائلة»، وزوجها إياد نصار «أكرم»، وصديقها محمد سليمان «أكرم»، حيث خرج الأخير من غرفة نوم الزوجة، بينما ردت الأخيرة على زوجها قائلة «إنت اتجننت.. ده هاني».

وعلق أحد الأشخاص على الواقعة بقوله: «فيه إيه.. دا هاني، طيب ماهي استأذنت ياجماعة مفيهاش حاجة»، فيما استرجع آخر ذكرياته: «لا جدعة طمر فيها الأكل والشرب بتاعه، يا ريتها عملت معايا كدا، دي فضلت ترقص هي وعريسها وسبتني ببكي»، بينما وصف آخر موقف الزوج بأنه ليس شجاعا، قائلا: «لو حسيت بصداع متخفش دي بدايه إنبات القرون».

بينما علق آخر: «سأبيع هاتفي وأشتري فأسا وأذهب لأساعد يأجوج ومأجوج بالحفر، أظن إنهم تأخروا كثيرا فحال الدنيا لا يبشر بالخير.. لسه عندنا نخوة ورجولة، ربنا يحمي شبابنا ويبصرهم في الدين ويصلح اللي غير مستقيم ويرزقهم عفة يوسف وطهارة مريم إلى يوم الدين، العروسة ماليزية ملناش دعوة».

بينما دافعت أخرى عن الفتاة: «أكيد تزوجت عريسها ده غصب عنها والمفروض يسبها بقى لحبيبها ويخلى عندة دم»، بينما قال آخر: «ده في ماليزيا يا جدعان، يعني كلهم شبه بعض هتلاقيها كانت فاكراه هاني، فين الأخلاق فين الدين فين الرجولة.. فين العروسة لازم أباركلها بنفسي».