مع قرب الامتحانات.. «الحزاوي»: طلاب الثانوية ينتظرون النماذج الاسترشادية

القاهرة - سمر حسين - ماما

ينتظر الطلاب امتحانات الثانوية العامة، التي تستعد وزارة التربية والتعليم لعقدها في يونيو المقبل، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020-2021، ومن المقرر أن تعقد بشكل إلكتروني.

وأوضحت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن طلاب الثانوية العامة ينتظرون توفير الوزارة النماذج الاسترشادية بهدف تدريبهم على نوعية الاسئلة التي تعتمد على فلسفة الفهم وليس الحفظ والتلقين كما صرحت الوزارة بذلك.

وأضافت أثناء حديثها لـ«هُن»، أن «النماذج الاسترشادية أمر هام لإزالة الخوف والرهبة من طبيعة الأسئلة الجديدة، فهي بمثابة تدريب حقيقي لهم في ظل غياب الدور الحقيقي للمدرسة وتوتقف السناتر».

وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن الوقت يمر سريعا، مضيفة «لا نري أي مبرر من عدم توافر تلك النماذج للمرحلة الثانوية أولى وثانية وثالثة ثانوي».

وأوضحت الحزاوي، أن وجود التابلت جعل تحميل تلك النماذج أمرا يسيرا للوزارة، ولا يوجد أي صعوبة في ذلك، ولا حتي انتظار يوم 14 المقبل حتي يتم ذلك المطلب الحيوي.

ملامح امتحانات الثانوية العامة

ومن ضمن ملامح امتحانات الثانوية العامة وفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم:

- وضع الأسئلة بالتعاون بين المركز القومي للامتحانات، ومستشاري المواد، والأسئلة يتم اختبارها قبل موعد الامتحان بثوانٍ.

- نماذج الامتحانات تتغير من طالب لآخر لمنع عمليات الغش الإلكتروني.

- النهاية العظمى للمواد كما هي دون تغيير، ويتم تقيم الطلاب بمجموع السنة الواحدة 410 درجات.

- الأسئلة ستكون متوازنة بين الطلاب لتحقيق تكافؤ الفرص.

- لن تخرج أسئلة الامتحان من بنوك الأسئلة الموجودة على المنصات التعليمية الخاصة بطلاب الثانوية.