حكم التفضيل بين الأبناء في الهدايا والهبة.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أحيانا يقوم بعض الآباء بالتفرقة بين الأبناء في الهدايا، وهو ما يثير غضب الأشقاء بين بعضهم البعض، وفي ذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على «فيس بوك» حكم تفضيل بعض الأبناء في الهدايا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد في الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.

الهبة لا تُحدد بثلث التركة ولكنها مفتوحة

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح أن الهبة لا تحدد بثلث التركة ولكنها تكون مفتوحة.

وأضاف خلال البث المباشر، عبر صفحة دار الإفتاء، أنه إذا أراد الإنسان أن يميز أحد أبنائه في الهبة أو التركة فلابد أن يكون له مبررا شرعيا يسمح له بفعل ذلك، سواء يكون أكثر برًا بوالديه أو ذو حاجة لذلك.

وأكد أن النبي صلّ الله عليه وسلم، أمر بالعدل بين الأبناء ولكن إذا كان هناك مبررا لتفضيل أحد الأبناء على غيره فلا مانع من ذلك.