5 أشياء لا ترتديها وأنت على متن الطائرة.. منها الكعب العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

على متن الطائرة يجب عليك مراعاة بعض الأمور فيما يتعلق بملابسك، بما لا يخل بأناقتك، وفي الوقت نفسه أن تكون مرتديا زيا مريحا طوال الرحلة. وهذه الأشياء نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "reader’s digest".

1-مجوهرات أو إكسسوارات ضخمة:

ارتداء معدن يتسبب في تعطلك أثناء مرورك تفتيشك بالمطار، خصوصا إذ كنت ترتدي أحذية أو ملابس يصعب نزعها بسهولة، لذا ارتدِ ما يسهل خلعه حتى لا تأخذ وقتا في التفتيش وتتأخر عن طائرتك.

2- الملابس الضيقة:

لا ترتدي أي شيء ضيق مثل أحزمة الخصر الضيقة والجيب والبلوزات والقمصان، كلها ممنوعة أثناء السفر، لسبب بسيط هو أن اجسادنا تنتفخ بشكل بسيط عندما نطير، لذلك الانتفاخ مع الملابس الضيقة لا يجعلك قادرا على الحركة بشكل مريح، ما قد يحفز الدورة الدموية ويؤدي إلى تجلط الأوردة.

3- الملابس الخفيفة أو المكشوفة:

تكون الطائرة مكيفة، وبالتالي درجة الحرارة منخفضة، فيمكن أن تشعر بالبرد الشديد طوال رحلتك، لذا يجب مراعاة ذلك، وأيضا أن تكون ملابسك غير مسيئة إلى ثقافة البلد التي ستذهب إليها.

كما يجب أن يكون جسمك مغطى بالملابس، لأنه في أسوأ الأحوال يمكن أن يحدث حريق أو إخلاء للطائرة، فيكون جسدك مغطى بالكامل، حتى لا يصيبه أذى.

4-العطر:

يعاني الكثير من الناس من حساسية العطور، ما قد يسبب لشخص آخر أزمة تنفسية، لذلك احترم الركاب من حولك عن طريق عدم وضع الروائح النفاذة، ويفضل ألا تضع العطر أثناء رحلتك.

5- الكعب العالي:

يمكن للكعوب العالية أن تبطئ من حركتك في حال إخلاء الطائرة إذا حدث طارئ، وتمنعك من القدرة على إنقاذ نفسك، كما أنها ستعيق حركتك إذا كنتِ متأخرة على طائرتك ما قد يضطرك للمشي سريعا حتى تلحق رحلتك، بعد خلعها، ومن ثم تعرضين قدميك للجراثيم الموجودة بأرض المطار.

تأكد قبل أن تذهب إلى المطار أنك ترتدي ملابس مريحة حتى تجعل الرحلة خفيفة وسهلة عليك، وفي نفس الوقت لا تتخلى عن أناقتك.