10 أخطاء ترتكبيها في حق شعرك يوميا دون أن تدري.. "علشان كدا بيقع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يتساقط الشعر في كثير من الأحيان عند الفتيات، ويسبب لهم مشكلة كبيرة، ولا يعرفون سبب حدوث ذلك.

يمكن أن يرجع ذلك إلى عوامل وراثية أو مشاكل نفسية أو عادات خاطئة نرتكبها يوميا دون أن ندري أنها مضرة بشعرنا.

ولذا نستعرض لكم 10 أخطاء نرتكبها يوميا، وتؤثر بالسلب على الشعر وتؤدي إلى تساقطه، وذلك بحسب ما ذكر موقع "reader’s digest".

1- فرشاة شعر خاطئة

قد تمتلك فرشاة مصنوعة من البلاستيك الرخيص ما يتسبب في تساقط الشعر بشكل كبير، لذلك يجب عليكِ شراء فرشاة مصنوعة من الخشب.

2- غسله كل يوم:

يتغير ملمس شعرك مع تقدمك في السن، ويتوقف جلدك عن إفراز الكثير من الزيت، لذا يوصى بتقليل عدد مرات غسله بمعدل مرتين أو ثلاثة أسبوعيا، واستخدام شامبو خالِ من الكبريتات عند تنظيف فروة الرأس، حتى لا يسبب الجفاف ويؤدي إلى التساقط.

3- سحبه إلى الخلف دائما:

يفضل الكثير من الفتيات تسريحة ذيل الحصان، لكنها ليست جيدة طوال الوقت، لأنه يكون مشدودا بما يمثل ضغطا كبيرا على بصيلات الشعر يوما بعد يوم، لذلك قلّلي من شد شعرك للخلف، إذا لم تكوني بحاجة لذلك، وحاولي أن يكون ذيل الحصان مرتخيا حتى لا يضغط على جذور شعرك.

4- الاعتماد على الشامبو الجاف

ربما يكون الشامبو الجاف أحد أسوأ المنتجات التي يمكن أن تستخدميها، لأنه يسد المسام، ذا استخدامه يجب أن يكون مرة أو مرتين أسبوعيا، ولكن استخدامه يوما بعد يوم يقلل من الزيوت الطبيعية والصحية التي يحتاجها شعرك للحفاظ على لمعانه.

5- استخدام المنتجات الثقيلة واللزجة:

ربما تكون الكريمات أحدثت العجائب في شعرك، ولكنها مع الاستخدام المستمر لها تجعل بصيلة الشعر أكثر رقة وأقل سمكا، فلا تستخدمي المنتجات شديدة اللزوجة.

6- وضع الكثير من المنتجات على شعرك:

كلما زاد عدد الكريمات والبخاخات على شعرك، بدا أثقل وباهتا فامنحيه الراحة، ودعيه يتنفس ولا تضيفي الكثير من المنتجات عليه.

7- يتعرض شعرك إلى الشمس كثيرا:

كالعادة نعرف جميعا أنه لا يجب أن نخرج من المنزل من دون وضع واقي شمس، لذا يجب أن ينطبق الأمر على شعرنا، وذلك لأن أضرار الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تجفف شعرنا وتجعل لونه يتلاشى أسرع.

ويوصى بارتداء قبعة إذا كنتِ ستتعرضين للشمس لوقت طويل لمنع شعرك من أضرارها.

8- التلوث في الهواء:

ضوء الشمس ليس هو الخطر الوحيد على شعرك، فيمكن أن يؤثر تلوث الهواء على خصلات شعرك وتركه مجعدا، ما يدفعك لمحاوله فردة بمنتجات الحرارة التي تعمل على تدمير شعرك مع مرور الوقت.

9- فرد الشعر يوميا:

قد تمنح مكاوي الشعر التسريحة التي تريدها وتخلصك من تجاعيد شعرك، لكن هذه الحرارة تكون قاسية جدا على شعرك.

ويفقد شعرك الرطوبة ولمعانه ونعومته، بل ويجعله أكثر جفافا وهشاشة، وكلما قل استخدامك لها كان أفضل.

10- استخدام أي نوع شامبو:

عندما تستخدمين أي شامبو وتعتقدي أن ذلك هو الطريقة الصحية، لكن هذا يضر شعرك أكثر، لأنه يقضي على الزيوت الطبيعية والصحية التي يستفاد منها شعرك، لذلك يجب عليكِ التأكد جيدا من استخدام نوع يناسب شعرك.