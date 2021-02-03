أول رد فعل من الفتاة التركية بعد اتهامها مصطفى محمد بالتواصل معها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تمر سوى أيام قليلة على تواجد مصطفى محمد، لاعب الزمالك السابق، والمنتخب الوطني، بتركيا، بعد انتقاله رسميا إلى نادي جالطة سراي، إلا وزعمت فتاة تركية، تدعى «ayse okay » بأن اللاعب طلب منها رقم هاتفها خلال تحدثها معه، على تطبيق الانستجرام، ليحادثها عبر «الواتس»، وقامت بنشر تلك المحادثات عبر خاصية القصص المصورة على التطبيق.

رد فعل الفتاة بعد تداول الأمر

وعقب تداول الأمر وتأكيد النادي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، قررت الفتاة غلق حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تماما، التي نشرت المحادثات من خلالها.

قصة مصطفى محمد والفتاة التركية

وكانت أحد الحسابات الكبيرة بتركيا، نشرت عبر تطبيق «تويتر» أن الفتاة تحدثت مع مصطفى محمد، وطلبت إزالة صورته من المحادثة بناء على طلبها، حيث أكد الحساب أن الصورة مفبركة.

ومن جانبه، كذب الصحفي عطا سيلوك، بوكالة «ديميرون» التركية، لـ«الوطن سبورت» الأمر مؤكدا أنه كذبة، وأن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الفتاة المزورة.

مصطفى محمد يتألق بتركيا

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد، أظهر تألقه مع النادي الجديد، أمام فريق «باشاك شهير» التركي في المباراة التي انتهت بفوز جالطة سراي بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث سجل اللاعب ركلة جزاء بمستوى رائع.

زواج مصطفى محمد

وكان اللاعب أعلن زواجه منذ عدة اشهر، خلال جائحة فيروس كورونا الأولى، حيث احتفل بزفافه على فتاة تدعى «حياة»، في حفل كبير بإحدى الأماكن المفتوحة وبحضور نجوم نادي الزمالك.

وتعرض اللاعب حينها لانتقادات كبيرة بسبب احتفاله وسط أزمة تفشي الفيروس القاتل، فضلا عن اتهامه بتراجع مستواه بسبب الزواج، الأمر الذي نفاه اللاعب على أرض الملعب، مؤكدا أن زوجته هي هدفه الثمين.