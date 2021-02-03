استشاري علاقات: أحيانا الرجل يحول غضبه من مديره للهجوم على زوجته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال ياسر غلاب، استشاري العلاقات الزوجية، إن بعض العلاقات الزوجية لا يوجد بها تواصل جيد، وفي بعض الأحيان، الرجل يحول غضبه تجاه زوجته بسبب الطعام، رغم أن مشاكله تكون في العمل، ولكنه لا يستطيع أن يهاجم مديره في العمل فيهاجم زوجته بدلا منه.

الرجال يتم تربيته بشكل خاطئ

وأضاف «غلاب» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن الرجال يتربون بشكل خاطئ، بحيث يفهمون أنه من الخطأ أن يظهروا أنهم ضعفاء في بعض الوقت، لافتا إلى أن السبب في هذا يعود الأمهات.

لا يجب التدليل الزائد للطفل

وتابع استشاري العلاقات الزوجية، «يقال للطفل لا تبكي لأنك رجل، وهذه عادة عربية منذ أيام الجاهلية، وهناك أخطاء على النقيض، وهي أن يصبح الطفل (نانوس عين أمه) وطفلا مدللا، ويقع في هذه الأخطاء الأم والجدة».

النبي يقول إن البكاء رحمة

وأشار «غلاب» إلى أن أحد الأشخاص ذهب إلى النبي محمد، وكان يبكي بسبب فقده ابنه إبراهيم، فسأل أحد الصحابة النبي عن سر بكائه، فقال إن البكاء رحمة وضعها الله في أمور العباد، وهذا الأمر ليس له علاقة بالنبوة لا من قريب ولا من بعيد.

الرجل يمكن أن يظهر ضعفه

وواصل، «الراجل يجب أن يظهر ضعفه، ولكن بعد أن يحل المشكلة، والزوجة يجب أن تكون الحضن الدافئ له، حتى يستطيع الزوج أن يظهر أمامها ضعفه دون أن تأنبه أو تهاجمه مثلما تفعل كثير من السيدات».

الخيانة خطأ يجب الابتعاد عنه

من جهة أخرى، أوضح «غلاب» أن الخيانة خطأ يجب أن يبتعد عنه الرجال والسيدات، وإذا وقع مرة لا يجب أن يكون نهاية علاقة الزواج، ولكن على الزوجين أن يجلسا ويتناقشا معا حول سبب وجود الخيانة.