«إقلعي أو إخرسي واللي مش عاجبه يحاكمني»: مطرب راب يعلق على اتهامه بالتحرش (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اتهمت إحدى الفتيات، وتدعى «خديجة.م»، مطرب الراب شهاب السيد، بالتحرش بها، حيث قررت الفتاة نشر صور محادثات للمطرب، الذي طلب منها الخروج معه مغازلا إياها، الأمر الذي دعى العديد من الفتيات لنشر محادثات المطرب معهن، والتي احتوت على طلب إقامة علاقة، والتعدي بالسباب والشتائم إذا قمن بالرفض.

وأكدت إحدى الفتيات أنه تعدى عليها بالسباب، حتى هددته بفضح أمره، ليرد عليها قائلا: «روحي بلغي عني يلا مش أنا متحرش».

وأدت هذه المحادثات إلى ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم مستخدموها المطرب بالتحرش وطالبوا بمعاقبته.

صور من محادثات التحرش

المتابعون يطالبون بعقوبته

ولم يمر الكثير على نشر المحادثات، ليهاجم المتابعين المطرب الشاب، مرفقين صوره الخاصة، فقال أحد الرواد: «متحرش رابر متحرش فاكر إنه عمل تراك بقي مشهور وبقى فنان جامد».

وتابع الآخر :«ياريت صناع الموسيقي الصغار والكبار والناس القريبة للمدعو شهاب السيد اللي أثار ضجة لازم يكون في نوع من العواقب ومَش كل مرة تعدي والموضوع يتنسي».

وتابع: «ياريت أي صانع موسيقي أو بروديوسر يرفض التعامل معاه رفضا تاما لأن أي تراك هينزل ليه بعد كده هيبقي كأن الشخص ده مقبول مجتمعيا وده المفروض يكون صح، ولو حد من الرابرز أصحابه موافقين على ما قاله ممكن نعمل بلوك ليهم».

وتابعت إحدى الفتيات: «الولاد اللي بتهدد البنات ويعرفوها عشان حاجة معينة وبس بكون تعبان في دماغه ويطلب طلبات رخيصة زيه.. ويكون متحرش بالكلام وياخدها على أساس إيه دا أنا بهزر!!.. أو يعمل نفسه زعل وأن إزاي البنت ترفض».

وتابعت: «شهاب بيدخل يشتم ويقول للبنات أي كلام سافل كان نفسي أعمل شير والله بس كذا حد هيقولي إيه ده لكن البنات شيروا اللي بعتهولكم وافضحوه».

الفنان يرد بالسباب والألفاظ النابية ثم يغلق حساباته

وعقب تداول الأمر، ونشر صوره وصور المحادثات، قام مطرب الراب، بالرد عبر منشور وصف فيه الفتيات بألفاظ خارجة ووصف أجسادهن بأمور نابية، قائلا: «لو قلت لواحدة اقلعي ومش عاوزة ترفض وتخرس خالص في غيرها يتمنوا العلاقة معايا».

ولم يمر كثيرا على منشور المطرب، الذي أثار حفيظة متابعيه، ليقوم بغلق حساباته نهائيا على مواقع التواصل الاجتماعي.

منصة عمله ترد على الواقعة

من جانبها، ردت إحدى المنصات الإعلانية التابع لها الفنان، عبر صفحتها الرسمية، قائلة: «ده آخر بوست يخص (شهاب) كفنان معانا على الأقل حتى يبرأ ساحته».

وتابعت: «شهاب أتواصل مع عضو من فريق العمل معانا وأوضح له الصورة مع التبريرات.. وعلى أساسه تم توجيه نصيحة لشهاب لمراعاة تأثيره على جمهوره وما إلى ذلك.. لكن بعدها بعض (السكرين شوتس) وصلتنا لمحادثات مع شهاب واضطرتنا ناخد إجراء بوقف النشر بشكل تام لكل ما يخص الفنان».

واستكملت: «يرجى التأكيد إن ده مجرد قرار وقائي لا أكثر لأننا بنحاول تجنب اتخاذ موقف سلبي تجاه الموضوع بتجاهله، خاصة إذا صحت الأقاويل أن الفنان بيستغل شعبيته للتأثير على بعض متابعيه من البنات».

من هو شهاب المتهم بالتحرش؟

وشهاب، هو مطرب راب، ذاع صيته منذ عدة أشهر، وشارك في العديد من الأغنيات على رأسها «مع السلامة» رفقة «ويجز»، وأغنية «كازانوفا»، و«ستفلي فلوسي»، و«مش مسيكب»، ودشن قناته على اليوتيوب منذ 7 أشهر، وحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة عليها.