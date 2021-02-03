هالة سرحان توجه رسالة لعمرو دياب بسبب إنجي كيوان: كفاية ستات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

وجهت الإعلامية هالة سرحان، رسالة للفنان عمرو دياب، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ونشرت الفنانة، صورة للفنان عمرو دياب مع الإعلامية إنجي كيوان، معلقة: «صور عمرو دياب مع موديل قلبت كيان الميديا عن قصة حب جديدة.. طلعت الست متزوجة وعندها عيال وبتصور معاه إعلان جديد، من إخراج طارق العريان. اختلط الواقع بالخيال في دماغ الجمهور، واضح إن مصدر إلهام الأغاني الرائعة الجديدة سيظل المرأة.. أنا بقول كفاية ستات شوية يا عمور».

الإعلامية إنجي كيوان تتصدر محركات البحث

كانت الإعلامية إنجي كيوان، تصدرت محركات البحث عقب ظهورها بصحبة الهضبة عمرو دياب، خلال كواليس إعلانه الجديد حول مجموعة من العطور التي تحمل اسمه.

وسرعان ما بدأت الصور تتداول، بين الشائعات والأحاديث حول علاقة الثنائي، إلا أن الحقيقة مجرد تصوير إعلان دعائي بدبي، فضلا عن أن «كيوان» متزوجة وأم لطفلين.

معلومات عن إنجي كيوان

- ولدت في الإسكندرية وتقيم بدبي.

- تخرجت من الجامعة الأمريكية بدبي.

- تزوجت من إعلامي شهير ولديها طفلين.

- قدمت برنامج قعدة رجالة.

- ظهرت في مهرجان الجونة بالغردقة من قبل.

وترددت كثير من الأنباء عن انفصال الهضبة عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، منذ الصيف الماضي بعد قصة حب استمرت 3 سنوات، وفي الوقت الذي التزم فيه كلا الطرفين بالصمت، أكدت مصادر مقربة منهما انفصالهما، إذ كان آخر ظهور للثنائي في مكان واحد هو دبي، خلال احتفالات رأس السنة، التي قضاها الهضبة مع أسرته وزوجته الثانية زينة عاشور.