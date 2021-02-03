6 أمور مذهلة تحدث لجسمك إذا تناولت حبة رمان كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعد الرمان وسيلة وقائية بداية من الإنفلونزا إلى مكافحة الأمراض الخطيرة، وأثبت أيضا أنه يحمي أجسامنا بشكل كبير، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة العديد من الألم والالتهابات.

1- منع الفيروسات والإنفلونزا الموسمية:

يمكن للرمان أن يحمي جسمك من مسببات الأمراض، بالإضافة إلى إنه مصدر كبير لفيتامين سي، والذي أثبت أنه يحمي بشكل كبير من الأنفلونزا الشائعة، وفقا لما ذكر موقع "health line".

2- يخفض ضغط الدم المرتفع:

تم العثور على الخصائص المضادة للأكسدة من الرمان للحد من ارتفاع ضغط الدم، وهناك طريقة أخرى يساعد الرمان بها في خفض ضغط الدم من خلال البوتاسيوم، حيث يحتوي 100 جرام من الرمان على 236 جرامًا من البوتاسيوم، وهو ما يساعد في الحفاظ على صحة عظامنا ووظيفة القلب.

3- يحسن مشاكل الهضم:

الأشخاص الذين يعانون من مرض كرون معتادون جدًا على مشاكل المعدة التي تؤدي إلى انخفاض الشهية وفقدان الوزن، والسبب في ذلك هو تراكم البكتيريا داخل المعدة مما يؤدي إلى التهاب شديد، ومن أحد الحلول التي وجدت العديد من الدراسات أنها مفيدة، هو استهلاك الرمان، ويبدو أنه وسيلة جيدة للدفاع والهجوم ضد تلك البكتيريا التي تسبب كل الألم.

4- يقوي ذاكرتك:

حبوب الرمان تساعد في تكوين المزيد من الخلايا العصبية في الدماغ، هذا لا يعني أنه علاجًا لمرض الزهايمر، ولكن هذا يعني ببساطة أن تناول الرمان منذ الصغر يمكن أن يكون له فوائد مذهلة للدماغ.

5- يوازن بين آثار مرض السكري:

لقد وجد أن مستويات السكر المرتفعة المرتبطة بمرض السكري يمكن السيطرة عليها ببساطة عن طريق تناول ثمرة الرمان يوميًا، هذه الفاكهة يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي هو السبب الرئيسي لمرض السكري، كما أنها تقلل من النوع السيئ من الكوليسترول، مما يساعد في الحفاظ على مستوى سكر منخفض نسبيًا في الدم، ومع ذلك، يجب على مرضى السكري توخي الحذر الشديد في تناولهم اليومي من الرمان ويجب أن يستهلكوه بكميات قليلة جدًا.

6- يحسن صحة العظام:

في دراسة أجريت عام 2011، وجد أن زيت بذور الرمان يمكن أن يخفف آلام المفاصل، علاوة على ذلك، وجد العلماء أدلة مهمة تظهر كيف يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في هذه الفاكهة أن تحارب التهاب المفاصل بنجاح، ليس ذلك فحسب، بل يمكن لأي شخص استخدامه لزيادة قوة عظامهم ووظائفها.

وتم إثبات ذلك بشكل أكبر في دراسة أجريت عام 2016، حيث تم إعطاء المشاركين 200 مل من عصير الرمان يوميًا، وبعد 6 أسابيع، لاحظ المشاركون انخفاض تصلب العظام وزيادة وظائفهم البدنية.