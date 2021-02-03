«دنيا» تطلب الطلاق: «عايز يجيب لي رجالة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد ثلاث سنوات من الزواج، اكتشفت دنيا أن زوجها له علاقات شاذة مع نساء ورجال، الأمر الذي أصابها بصدمة، ولم تتحمل العيش معه بعدها، وقررت الانفصال بعد أن أخبرت أهله بما حدث.

تحكي دنيا، أن البداية كانت مع اكتشاف حديثه مع فتيات، وبدأت تبحث وراءه حتى وجدت هاتف محمول آخر له يضم «بلاوى» حسب وصفها، من صور نساء عاريات وكلام جعلها تدخل في نوبة بكاء هستيري من شدة الصدمة: «كان بيطلب مني يجيب راجل أو ست معانا في العلاقة، واتأكدت إن له علاقات جنسية برجالة، ومش واحد بس لأ دول مجموعة وفضحته وقدمت إثباتات بكلامي لشغله وتم فصله لأنه خطف بنتي مني وكان رافض يرجعها».

وتزوجت الفتاة الثلاثينية في عام 2015، وأنجبت طفلتها الوحيدة، مؤكدة أنها تحملت ضربا وإهانة لفترة طويلة، لدرجة أنه تسبب في كدمات في وجهها وضرب في رأسها أثر عليها: «كنت بدخل في نوبة إغماء، كان بيتعمد يضربني على راسي عشان مقدرش أقاوم الضرب وكان بيطلب مني يجيب حد معنا في العلاقة بالعافية وكنت برفض».

ورفعت الزوجة قضية طلاق للضرر بمحكمة أسرة الأسكندرية، مصحوبة بتقارير طبية وكشف من الطب الشرعي، ولكن تم رفض القضية في الدرجة الأولى، وإحالتها للاستئناف، مطالبة حصولها على حقها لأنها حتى الآن في نظر القانون على ذمته، وتريد التخلص منه والحصول على حقوقها وحقوق ابنتها الصغير والعيش بسلام بعيدًا عنه.

«ضربني في الشارع وأخد بنتي وهرب فقلبت عليه الدنيا عشان أرجعها» لافتة إلى أنها انخدعت فيه ولم تكن تتوقع أن يكون بهذه الصورة السيئة: «كتير قالولي ارفعي خلع واخلصي منه بس رفضت عشان حرام أتنازل عن كل حقوقي بعد ما شوه سمعتي وعملي محضر زنا في النيابة لما عملت ضده محضر بالضرب».