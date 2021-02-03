رقص وحساب جديد و175 ألف متابع.. حنين حسام تستعيد نشاطها بعد الإفراج عنها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد نحو 24 ساعة من إخلاء سبيلها بكفالة مالية، بعد قضائها 9 أشهر خلف القضبان بتهمتي الإتجار بالبشر والتحريض على الفسق والفجور، عادت فتاة «تيك توك» حنين حسام، لتعاود نشاطها من جديد، بعد إخلاء سبيلها.

ودشنت حنين حسام، حسابا رسميا جديدا، أعلنت عنه عقب ظهورها مع اليوتيوبر فادي بدوي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وحصد الحساب الجديد حتى الآن 175 ألف متابع، بينما لم تتابع الفتاة سوى 8 فقط.

ولم تنشر حنين إلا صورتين فقط بصحبة أصدقائها، ظهرت فيهما بإطلالتها الجديدة بعدما نزعت الحجاب.

حنين تظهر بـ«نيولوك» بعد الحبس

وظهرت «حنين» مساء أمس، في مقطع فيديو، دون الحجاب، برفقة اليوتيوبر فادي بدوي، مؤكدة أنها غلقت جميع حساباتها السابقة ودشنت حسابا آخرا، لدى الأخير.