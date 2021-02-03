أخطرها الجبنة وشوربة الدجاج.. 3 أكلات الإفراط في تناول يعرض صحتك للخطر

القاهرة - سمر حسين - صحة

البيض والجبنة البيضاء من الأكلات الرئيسية للإفطار على مائدة أغلب الشعوب وخاصة الشعب المصري، ولكن عند تناول تلك الأطعمة يجب الأخذ في الاعتبار بعض الأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة تناول تلك الأطعمة بشكل خاطئ أو مفرط، كما أن هناك أكلات يومية على الغداء يمكن أن تسبب أضرارا صحية من بينها الشوربة يستعرضها التقرير التالي.

الجبنة البيضاء المعلبة

الجبنة البيضاء المعلبة أحيانا ما ينزع صانعوها منها القشطة والسمن الطبيعي الموجود في اللبن من أجل الحصول على المزيد من الأرباح، ويضيفون إليها دهنا نباتيا «دهن النخيل» وهو أردأ أنواع الزيوت التي يمكن أن تطور أمراضا مزمنة عند الأطفال مثل التوحد، وتناولها بكميات كبيرة تصبح مميتة لاحتوائها على مكسبات طعم ورائحة كي تكون مستساغة، وذلك بحسب الدكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية.

البيض

يجب تجنب طهي البيض في درجات حرارة عالية، لأنه قد يتأكسد الكوليسترول الموجود فيه وينتج مركبات تعرف باسم الأوكسيستيرول، وهي خطيرة على الصحة، حيث تم ربط الكوليسترول المؤكسد والأوكسيستيرول في الدم، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويوجد الكوليسترول المؤكسد في الأطعمة المقلية التجارية، مثل الدجاج المقلي والأسماك والبطاطس المقلية.

كما الكوليسترول الذي يتأكسد في الجسم أكثر ضررًا من الكوليسترول المؤكسد. ولتجنب تلك الأخطار الصحية يفضل تناول البيض مطهو في فترة زمنية قليلة، وتحت درجات حرارة ليست عالية.

شوربة الدجاج

شوربة الدجاج غنية بالكثير من الفوائد الصحية، وخاصة المهمة لصحة العظام، ولكن لها ضرر واحد خطير يجب الحذر منه، وهي أنها مليئة بالصوديوم، والذي يجب على الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب تجنب تناوله، وكذلك عدم وضع المزيد من الملح فيها.

كما يجب التأكد من جودة مرق الدجاج المعلب لأنه حتى الأنواع «منخفضة الصوديوم» قد تحتوي على الكثير من الصوديوم.