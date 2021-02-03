الامارات | على أرض الشارقة.. مصورون من حول العالم يرون تجارب ملهمة

شكرا لقرائتكم خبر عن على أرض الشارقة.. مصورون من حول العالم يرون تجارب ملهمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرح الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» لعشاق وهواة التصوير في الشارقة ودولة الإمارات برنامجاً متكاملاً خلال الفترة من 10 - 13 فبراير تستضيف خلاله نخبة من خبراء فنون التصوير الفوتوغرافي في 21 جلسة نقاشية وسلسلة حوارات ملهمة وعدد من وورش العمل التفاعلية وجلسات تقييم الصور وغيرها من الأنشطة والفعاليات المختلفة.

ويفتح الحدث الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة المجال أمام الجمهور والهواة وعشاق التصوير في الإمارات والمنطقة للتعرف على كواليس أشهر الصور العالمية والتعرف على المغامرات التي خاضها أصحابها، والوقوف عند قصص ملهمة وتجارب غريبة وحكايات يرويها مصورو الحروب والطبيعة وموثقو الصراعات والكوارث الطبيعية والمتخصصون في رصد جماليات البحار والفلك والنجوم.

وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي، إن «المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر وبعد سنوات من انطلاقته يمثل علامة فارقة في مجال التصوير الفوتوغرافي، فهو اليوم حلقة وصل بين أشهر المصورين وأكثرهم خبرة حول العالم وعشاق وهواة هذا النوع من الفنون البصرية في المنطقة للتواصل فيما بينهم على أرض الشارقة، وتعميق معارفهم في عالم فن التصوير واكتشاف فرص جديدة لتطوير مهاراتهم».

وأضاف «نسعى من خلال ما يقدمه المهرجان من جلسات وورش نقاشية وتفاعلية متنوعة إلى تعريف الجمهور على المراحل التي يمر بها نخبة من المبدعين قبل تقديم أعمالهم والرسائل التي يرغبون بإيصالها إلى العالم ومن خلالها ليتشكل لديهم رؤية كاملة حول هذا العالم الثري والمليء بالإبداعات والمعارف التي نأمل في أن تجد سبيلها لفائدة الجميع».



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