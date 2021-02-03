الامارات | طفلة ألمانية تنافس الكبار على جائزة «غولدن غلوب»

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة ألمانية تنافس الكبار على جائزة «غولدن غلوب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، اليوم الأربعاء، ترشيح الطفلة الألمانية هيلينا تسينجل لجائزة «غولدن غلوب» لأحسن ممثلة ثانوية عن دورها في فيلم الغرب الأميركي «جديد من العالم».

وتتنافس تسينجل في هذه الفئة مع أماندا زايفريد المشاركة في فيلم «مانك» وأوليفيا كولمان المشاركة في فيلم «الوالد».

ويلعب النجم الحائز جائزة أوسكار مرتين، توم هانكس، في فيلم «جديد من العالم» دور الجندي المخضرم كال الذي شارك في ثلاث حروب وقد أخذ يتنقل من بلدة لأخرى، لسرد ويلات ما رآه في هذه الحروب، وخلال تنقلاته التقى الطفلة اليتيمة يوهانا (تسينجل) التي رباها أحد السكان الأصليين، وتولى كال رعايتها وعمل على توصيلها لأقاربها. والفيلم من إخراج بول جرينجراس، ويعد الفيلم أول عمل تقدمه تسينجل باللغة الإنجليزية.

كما أعلنت الرابطة أن مسلسل نتفليكس «غير رشيد» للمخرجة الألمانية ماريا شرادر أمامه فرصتان للفوز بجائزة غولدن غلوب.

وأوضحت أن المسلسل مرشح للفوز بجائزة أفضل مسلسل قصير كما أنه مرشح لفئة أحسن ممثلة.

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