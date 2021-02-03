تناولها فورا.. 5 مكملات غذائية تحارب شعورك بالقلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا لم يتم الاعتناء به، يمكن أن يسبب القلق مشكلة صحية عقلية خطيرة، كل شخص لديه طريقة مختلفة في الاستجابة للتوتر، يمكن أن يكون القلق في بعض الحالات رد فعل انعكاسي عند مواجهة الإجهاد.

القلق الشديد يمكن أن يجعل المرء يشعر بعدم الارتياح ويمكن أن يكون له تأثير خطير على صحتك، الأشخاص الذين يعانون من القلق لديهم أفكار مستمرة بالخوف، إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل مع القلق، فقد يزداد الأمر سوءًا، تشمل أعراض القلق الخفقان والرعشة والتهيج والضغط الشديد والدوخة.

عندما يعاني شخص من القلق، يجب ألا يعاني في صمت، يجب عليه التحدث إلى الطبيب، أو أخذ نفس عميق، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو القيام بأشياء أخرى تصرف ذهنك، قد تشعرك نوبة القلق بالخوف، لكن ليس من المستحيل التغلب عليها، يجب استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من القلق.

فيما يلي بعض المكملات الغذائية التي يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض، وفقا لموقع "timesofindia".

فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العقلية، ينظم حالتك المزاجية ويعالج اضطرابات المزاج، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى القلق والاكتئاب، الحليب مصدر غني بفيتامين د، أشعة الشمس مصدر آخر.

فيتامين ب 12

يقلل مكمل فيتامين ب 12 من مستوى التوتر في جسمك.

يوجد فيتامين ب 12 في الغالب في المصادر الحيوانية، ينتج هرمونات سعيدة ويعزز مزاجك، ومفيد لجهازك العصبي أيضًا.

المغنيسيوم

المغنيسيوم من أهم المعادن المطلوبة للتعامل مع الاضطرابات النفسية، يحسن القلق لدى الناس، إنه مسؤول عن التفاعلات الكيميائية في عقلك، يمكنك العثور على المغنيسيوم في الشوكولاتة الداكنة والسبانخ واللوز والكاجو.

فيتامين سي

بصرف النظر عن تعزيز المناعة، يساعد فيتامين سي في تخفيف أعراض القلق، يجعلك تشعر بالانتعاش والحيوية ويحافظ على لياقتك العقلية.

البابونج

يشتهر شاي البابونج بآثاره المهدئة، يخفف من قلقك ويهدئك، إضافة إلى خصائصه المضادة للقلق، ويساعدك على النوم بشكل أفضل.