"محظوظين".. توقعات الأبراج لمواليد "الجوزاء" في شهر فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في شهر فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ سؤال يبحث عنه الجميع.

وهنا تكشف لنا عبير فؤاد خبيرة الأبراج حظوظ مواليد برج الجوزاء عاطفيا ومهنيا وصحيا، خلال شهر فبراير من خلال فيديو نشرته عبر قناتها الخاصة عبر اليوتيوب.

توقعات الحياة العاطفية:

بداية من 1 فبراير إلى يوم 25 فبراير الحظ حليف مواليد هذا البرج من الناحية العاطفية، وبالنسبة للعازبين يمكنهم الارتباط، أما بالنسبة للمتزوجين يمكنهم قضاء المزيد من الأوقات السعيدة مع شريك حياتهم.

توقعات الحياة المهنية:

الحظ يحالفهم في هذا الشهر، ولديهم المزيد من الفرص للتقدم والتطور في عملهم بجانب التفوق في رحلات العمل ولكن يفضل السفر والقيام بهذه الرحلات بداية من يوم 21 فبراير إلى آخر الشهر، بالإضافة إلى أن لديهم المزيد من الطاقة والحماس، ما يساعدهم على إثبات ذاتهم في العمل، ومن الأفضل بداية من يوم 18 فبراير تنظيم أولوياتهم وترتيب أفكارهم، تجنبا لعدم الوقوع في أخطاء.

توقعات الحياة الصحية:

في هذا الشهر لدى مواليد برج الجوزاء طاقة غير مستقرة ومناعة ضعيفة، لذا لابد من الاهتمام والحفاظ على صحتهم وتنظيم جهودهم بشكل أفضل، ولا بد من مضاعفة الحذر والاهتمام بصحتهم خصوصا بداية من يوم 6 و7 و17 و18 و19 فبراير.