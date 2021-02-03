تصاميم تنانير موضة ربيع ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 05:35 مساءً - اعتمدت دور الموضة عدة مجموعات أنيقة للأزياء في ربيع 2021، بما في ذلك مجموعات التنانير العصرية المصممة بعدة موديلات أنيقة، فإن أردتِ اتباعَ خطوط الموضة في تنانيرك للموسم القادم، فلا تترددي في تجربة الصيحات التالية.



تنانير مزينة بنقش الأزهار

تنانير مزينة بنقش الأزهار



برزت صيحة التنانير المزينة بنقوش الأزهار في صيحات موضة الربيع بشكل كبير؛ لما تضفيه من لمسة منعشة ومرحة، ومن أبرز التصميمات لفتتنا علامة دولتشي آند غابانا بتصميمها لتنورة بليسيه صفراء منقوشة بالزهور الذهبية بأسلوب عصري، ويمكنك -عزيزتي- ارتداء الإكسسوارات الذهبية مع بلوزة بلون عصري لمظهر جريء، أو اختاري بلوزة ناعمة بلون حيادي، كما شاهدنا تصميم علامة ديور لتنورة صفراء طويلة مزينة بتطريزات الزهور المنسقة مع بليزر أصفر مزين بحزام بني للخصر، للمسة عملية بأسلوب عصري وجريء.

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تصميمات التنانير الشفافة

تصميمات التنانير الشفافة



لفتت أنظارنا التنانير الشفافة التي ابتكرتها علامة ديور لموسم الربيع القادم، والتي ستضفي على مُرْتَدِيَتها لمسة أنثوية وحالمة تتوق إليها الكثيرات منا هذا العام، وصُممت هذه القطعة من ديور باللون الأسود الطويل والمنسق بأسلوب عملي مع البليزر المحدِّد للخصر، ويمكنك ارتداء تنورة طويلة شفافة مزينة بنقوش سوداء، ويمكنك إكمال إطلالتك باللون الأسود لإضفاء لمسة فاخرة على مظهرك.



التنانير الملفوفة

التنانير الملفوفة



عادت التنانير الملفوفة إلى الأضواء بفضل مجموعة ديور؛ حيث اعتمدتْها بتصميم ناعم بطبعات الزهور الملونة، وتتميز هذه القطعة بسهولة تنسيقها مع التيشيرتات والقمصان البيضاء الأساسية، ويمكنك -عزيزتي- تنسيق هذه القطعة بأسلوب علامة ديور مع إكسسوارات ذهبية وبلوزة بيضاء مزينة من الأعلى بريش ملون بلون التنورة لخيار مرح.

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التنورة اللامعة للربيع

التنورة اللامعة للربيع



لا تتردي هذا الموسم في التألق بالتنورة اللامعة مع التنسيقات الكاجوال المختلفة، فهي ستتيح لك كثيرًا من الخيارات الرائعة لسهراتك الخاصة، ويمكنك ارتداء التنورة الفضية من علامة ديور والمصممة بقماش بليسيه ناعم مع بلوزة بيضاء مصممة بدون أكمام ومزينة بكشكشة زهرية في الكتفين، مع حذاء وحقيبة باللون الفضي العصري للمسة جريئة.



التنورة المستقيمة من هيرمس

التنورة المستقيمة من هيرمس



تضفي التنورة المستقيمة لمسة كلاسيكية أنيقة على مُرْتَدِيَتها، ورغم أنها ترتبط دائمًا بالإطلالات الرسمية، خاصة في اجتماعات العمل أو المناسبات الرسمية، فإن هذا لا يتعارض مع تنسيقها بطرق عملية أخرى في خروجاتك العادية، لذا اعتمدت دار هيرمس عدة تصميمات لربيع ٢٠٢١، ويمكنك ارتداؤها من الجلد البيج المزين بسحّابات فضية في الجانبين مع بلوزة وحذاء باللون البني، أو اظهري بتنورة مستقيمة برتقالية مع بلوزة سوداء ومعطف من الجلد الأحمر لأناقة صارخة.

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التنورة المستقيمة من هيرمس

ولمظهر عملي ارتدي تنورة قصيرة سوداء من الجلد مع صديري بذات التصميم وقميص أبيض بأكمام قصيرة وواسعة للمسة عصرية.

التنورة المستقيمة من هيرمس

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