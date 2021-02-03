صيحات أقراط الحلقات من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 05:35 مساءً - رغم ظهور العديد من صيحات الأقراط، تبقى أقراط الحلقات Hoops هي الأكثر رواجاً والمفضلة لدى النساء الأنيقات، ولذلك تحرص النجمات على اعتماد أقراط الحلقات في مختلف إطلالاتهن العصرية.



وفي هذا العام، برزت أكثر من صيحة الأقراط الحلقات، والتي نطلعك عليها لتواكبي آخر توجهات الموضة الرائجة.



تابعي المزيد:الاقراط الطويلة موضة مجوهرات 2020



أقراط الحلقات بالألوان المعدنية

ميريام فارس اختارت أقراط الحلقات المعدنية باللون الفضي





لازالت أقراط الحلقات بالألوان المعدنية تسيطر على الموضة أكثر من غيرها، سواء باللون الذهبي أو الفضي.



في أحدث إطلالاتها، اعتمدت سيرين عبد النور أقراط الحلقات الذهبية مع فستان شفاف بنقشة جلد الفهد.



وفي إطلالة أخرى، اختارت أقراط الحلقات الفضية مع تي شيرت أبيض وفستان جلد أسود بسحابة أمامية.



كذلك اختارت مايا دياب أقراط الحلقات الذهبية الكبيرة مع فستان بنقشات ذات ألوان حيوية.



وظهرت مايا بأقراط الحلقات المعدنية الكبيرة باللون الفضي مع أزياء باللون الأسود.



أيضاً اعتمدت ميريام فارس أقراط الحلقات المعدنية باللون الفضي في إطلالة نهارية بالبلوفر الوردي والجينز.



وخلال تصوير أحدث أغانيها، ارتدت نجوى كرم أقراط الحلقات المعدنية الكبيرة باللون الفضي مع قميص أسود وسروال جلد أسود وأحمر.



تابعي المزيد:مجوهرات نجوى كرم معظمها من الاقراط!



أقراط الحلقات الملونة

الأقراط باللون الأسود بأسلوب سيرين عبد النور





في إطلالات النهار، يمكنك اختيار أقراط الحلقات الملونة التي تتسم بالعصرية والحيوية.



غلب اللون الأسود على الأقراط الملونة حيث يمكن اعتماده مع مختلف الأزياء مثل أقراط سيرين عبد النور.



واختارت ميريام فارس الأقراط باللون الأزرق مع توب أسود وأبيض من فيرساتشي وسروال جينز.



تابعي المزيد:موديلات أقراط موضة 2021 بوحي من النجمات