أشكال سلوبيتات عصرية للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 05:35 مساءً - تضم الأزياء النسائية العديد من التصميمات التي تناسب السيدات المحجبات، ومن بين هذه التصميمات أشكال السلوبيتات التي اكتسحت خطوط الموضة في هذا العام، فإليكِ أبرز تنسيقات مدونات الموضة على إنستغرام لتحصلي على مظهر شبابي أنيق.



سلوبيتات الجينز للمحجبات

إسراء عثمان بالسلوبيت



قد تكون سلوبيتات الجينز قطعة تقليدية، ولكنها سيطرت هذا العام على أغلب المتاجر؛ حيث تأتي بأشكال وألوان مختلفة ومتنوعة، لذا أصبحت الكثيرات من الفتيات يرغبن في الحصول عليها لجمالهن؛ حيث تتميز بسهولة ارتدائها في مشاوير النهار والمساء على حد سواء؛ لأنها ستُشعرك بالراحة والمرونة وسهولة الحركة، وتناسب جميع أشكال الأجسام، ومن وحي مدونات الموضة تأنقت مصممة الأزياء ومدونة الموضة الأردنية، إسراء عثمان، بسالوبيت جينز مصمم بمطاط ناعم في الخصر وبقَصَّة محتشمة، لذا زينته بحقيبة رمادية ناعمة مع حذاء رياضي أبيض وحجاب أسود مطبع بالزهور.

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إسراء عثمان

وفي إطلالة أخرى ظهرت إسراء بسالوبيت جينز ناعم مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل من الصوف الزهري، وأكملت مظهرها بحذاء بني وحجاب مطبع بعدة ألوان للمسة شبابية،

شهد ناصر باطلالة حيادية اللون

في حين أطلت مدونة الموضة واليوتيوبر الفلسطينية شهد ناصر بسالوبيت من الجينز الأزرق مع بلوزة شتوية سوداء مصممة بياقة مرتفعة، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء رياضي باللون الأسود لأناقة حيادية الألوان.

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فساتين السلوبيت من وحي مدونات الموضة

علا عبدالحميد بالسلوبيت



اعتمدت مدونات الموضة على السلوبيت المصمم بشكل فستان ناعم لخيار أكثر تميزًا وأناقة؛ حيث ارتدَتْ مدونة الموضة المصرية علا عبد الحميد سلوبيت بكاروهات اللونين الأحمر والأبيض والمزين بحزام أسود للخصر، وأكملته ببلوزة صوفية بيضاء وحجاب صيفي ناعم، فيما اختارت في إطلالة أخرى سلوبيت بدرجة داكنة من الأخضر المزين بكشكشة ناعمة في الأكمام مع بلوزة وحجاب باللون الأسود، وأكملت مظهرها بحقيبة بنية وعقد ذهبي.

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غادة عثمان باطلالة حيادية اللون

بينما نسقت مصممة الأزياء الأردنية غادة عثمان بلوزة بيضاء مع سلوبيت أسود طويل، وأكملت مظهرها بحجاب أسود مع إكسسوارات ناعمة لليدين.

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