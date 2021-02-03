عبايات بأكمام منفوخة من إنستغرام النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 05:35 مساءً - طرحت دور الأزياء الكثير من التصاميم المتنوعة للعبايات الخليجية بالأسلوب العربي، وذلك بإضافة لمسات عصرية مناسبة لخطوط الموضة؛ حيث تُعَدُّ من القطع الأساسية الموجودة في خزانة كل امرأة شرقية، لذا نقدم لكِ اليوم تشكيلة أنيقة من العبايات المصممة بأكمام منفوخة لإضافة لمسة مرحة لمظهرك.



عبايات بأكمام منفوخة من شهد ناصر

شهد ناصر بعباية باكمام منفوخة



اعتمدت المدونة الفلسطينية واليوتيوبر، شهد ناصر، على تصميمات العبايات ذات الأكمام المنفوخة بشكل كبير وبموديلات شبابية أنيقة، ففي أبرزها تأنقت بعباية باللون البيج منفوخة الأكمام ومصممة بقماش صيفي ناعم مع فستان أبيض مزين بمطاط محدِّد للخصر، وأكملت مظهرها بحقيبة عصرية لخيار يومي أنيق، وفي إطلالة أكثر بساطة ارتدَتْ عباية سماوية لافتة ومصممة بأكمام منفوخة، وأكملتها بحجاب وحذاء وحقيبة باللون الأبيض لأناقة شبابية، وتزينت بإكسسوارات ذهبية لليدين.

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عباية يومية بأكمام منفوخة من بدور أحمد

بدورأحمد بعباية يومية



لأن العباية السوداء من التصميمات التي لا يمكن أن تتخلى عنها أي فتاة عربية، فقد أطلت الإعلامية السعودية، بدور أحمد، بعباية سوداء مصممة بأكمام منفوخة مزينة بمطاط في الأطراف ومطرزة بالفضي بأسلوب ناعم وأنيق، وأكملت مظهرها بأزياء كاجوال، إلى جانب المكياج المرتكز على درجات اللون البني بأسلوب ناعم وأنيق.

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عباية شتوية بأكمام منفوخة من أمل الأنصاري

اطلالة شتوية بالعباية من امل الانصاري



في إطلالة شتوية مواكبة لخطوط الموضة، ظهرت خبيرة التجميل والمدونة السعودية، أمل الأنصاري، بعباية من المخمل الأسود المزين بأكمام منفوخة مطرزة في الأطراف بالأحمر والأزرق والفضي بطريقة تراثية لافتة، وأكملت مظهرها بحجاب أحمر وساعة ذهبية، ومن الناحية الجمالية لجأت للمكياج الزهري للمسة بسيطة وأنيقة.

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عباية للمناسبات من دلال التميمي

عباية منفوخة للمناسبات من دلال التميمي



اختارت مدونة الموضة الإماراتية، دلال التميمي، عباية مميزة للمناسبات، صُممت بقماش الساتان بلون الأوف وايت المزين بأكمام منفوخة، وزينت مظهرها بفستان أبيض ناعم، وأكملتها بحذاء بكعب زهري مع مجوهرات راقية لليدين، وللمسة عصرية أضافت لمظهرها حقيبة شفافة من علامة لويس فيتون.

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