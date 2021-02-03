مكياج ترابي للبشرة الحنطية بأسلوب سلاف فواخرجي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 05:35 مساءً - تتميز الفنانة السورية سلاف فواخرجي ببشرتها الحنطية وعينيها الخضراوين، وقد نشرت مؤخراً عبر حسابها في إنستغرام مجموعة صور اعتمدت فيها أساليب مكياج قوية بالألوان الترابية أحياناً وتدرجات النحاسي في أحيان أخرى، الى جانب الألوان التي تتناغم مع لون بشرتها.

وفي هذا المقال، نرصد لك طريقة تطبيق مكياج ترابي مناسب للبشرة الحنطية على طريقة سلاف فواخرجي.



تغطية البشرة

مكياج سلاف فواخرجي



بعد ترطيب البشرة وتطبيق البرايمر، قومي باستخدام كمية مناسبة من كريم الأساس على بشرة وجهك ووزعيها بالتساوي، بحيث يكون لون البشرة موحداً في كامل مناطق الوجه، على أن تعتمدي الفاونديشن بدرجة تتناغم مع لون بشرتك الحنطية. من ثم طبقي الكونسيلر تحت العين واختاريه بدرجة أغمق من لون كريم الأساس. واحرصي على اعتماد البلاش البارز عند منطقة الخدود وعلى الجبين.

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مكياج عيون سموكي بالألوان الترابية

مكياج نحاسي بأسلوب سلاف فواخرجي



تعد ظلال العيون بالألوان الترابية من أبرز خيارات الفنانة سلاف فواخرجي، كونها تتناغم مع لون بشرتها وتمنحها إطلالة دافئة وراقية، إضافة الى أنها تبرز جمال عينيها الخضراوين. وللحصول على مكياج عيون ترابي بأسلوب سلاف فواخرجي، استخدمي ظلال العيون باللون البني الفاتح على كامل الجفن العلوي، من ثم ارسمي خطاً نحو الأعلى عند زاوية العين الخارجية، باستخدام الكحل الأسود. وبواسطة فرشاة صغيرة، ادمجي اللون ووزعيه بإتقان. من ثم، مرري الظل البني الداكن عند أطراف الجفن. بعدها، طبقي ظل العين اللامع بدرجة فاتحة على خطي الجفن العلوي وعلى طول خط الجفن السفلي. واحرصي على اعتماد الرموش الاصطناعية التي تعزز من جمال العين.

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الروج النيود

مكياج عيون قوي من سلاف فواخرجي



ليكون المكياج متناغماً، تعتمد النجمة سلاف فواخرجي الروج الهادئ مع مكياج العيون القوي، مهما كانت درجات الألوان التي تعتمدها، وهذا يمنحها على الدوام إطلالة متناسقة ومتناغمة وراقية. ولتحذي حذوها في هذه الخطوة، استخدمي الروج النيود المائل الى الزهري، مع تحديد الشفاه باللون الزهري بدرجة غامقة.

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