تبييض البشرة الداكنة بأقوى المواد الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 05:35 مساءً - في الآونة الأخيرة، بدأت المكونات الطبيعية تأخذ حيزاً كبيراً قي عالم الجمال، نظراً الى فعاليتها في مجال العناية بالبشرة من جهة، والى تزايد عدد النساء اللواتي يعملن من المنزل، واللواتي يبحثن عن خلطات طبيعية فعالة تعزز من جمال بشرتهن وإشراقتها، في ظل انتشار فيروس كورونا.

لذلك، نرصد لك في هذا المقال، أقوى المكونات الطبيعية التي أثبتت قدرتها على تفتيح وتبييض البشرة الداكنة.



الزبادي والعسل

الزبادي والعسل



اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقتين أخريين من العسل الطبيعي. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على بشرتك واتركيه لمدة ساعة من الوقت، مع الحرص على تدليك البشرة بحركات دائرية هادئة. بعدها، نظفي بشرتك وشطفيها بالماء الدافئ.

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زيت اللوز وخل التفاح

زيت اللوز وخل التفاح



امزجي أربع ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو، وملعقتين كبيرتين من خل التفاح. وحين تمتزج المكونات، طبقيها على بشرتك واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالماء الدافئ.



الزبادي والبطاطا

الزبادي والبطاطا



اسلقي نصف حبة من البطاط، واهرسيها جيداً، من ثم أضيفي إليها كوباً من الزبادي السائل. حركي المكونات جيداً وطبقيها على بشرتك واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالماء الدافئ.

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البندورة والشوفان

البندورة والشوفان



اخلطي ملعقة صغيرة من الشوفان مع ملعقة صغيرة من عصير البندورة، وأضيفي إلى الخليط ملعقة صغيرة من اللبن مع التحريك جيداً. طبّقي الوصفة على بشرتك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطّفي بشرتك بالمياه الباردة.



قشور البرتقال واللبن

قشور البرتقال واللبن



في الخلاط الكهربائي، اطحني نصف كوب من قشور البرتقال المجففة الى أن تصبح على شكل بودرة. من ثم اخلطي، في وعاء، ملعقة كبيرة من بودرة قشر البرتقال مع ملعقة كبيرة من اللبن الطازج الى أن تحصلي على عجينة لينة وطرية. طبّقي العجينة على بشرتك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالمياه الدافئة.

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الزبادي وعصير الليمون

الزبادي وعصير الليمون



امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي البودرة مع ملعقة كبيرة من كل من العسل وعصير الليمون. اخلطي المكونات جيداً الى أن تتماسك. من ثم طبّقي المزيج على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها شطفي بشرتك بالمياه الفاترة.



الألوفيرا

جل الألوفيرا



أحضري قطعة من الألوفيرا وقومي باستخراج الجيل السميك منها وطبّقيه على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة. من ثم شطفي بشرتك جيداً بالمياه الفاترة.

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