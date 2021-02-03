عطور نسائية تدوم طويلاً.. أفضل الخيارات للمرأة العربية العاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 05:35 مساءً - تكتسب العطور العالمية طويلة الأمد أهمية كبيرة لدى النساء اللواتي يملكن جداول عمل مزدحمة جداً، كون رائحتها تدوم لساعات طويلة فيبقى عبقها آسراً طوال النهار. ولحسن الحظ، تتوافر العطور النسائية ذات الرائحة التي تدوم طويلاً بنغمات متعددة، مثل الأزهار والمسك والروائح الترابية وغيرها...

وفي هذا المقال، اخترنا للمرأة العربية مجموعة عطور عالمية فاخرة تتميز برائحتها التي تدوم طوال ساعات النهار.



Dolce & Gabbana The Only One

Dolce & Gabbana The Only One



إنه عطر دافئ وحار، يمزج بين النغمات الحلوة والترابية والخشبية في الوقت نفسه، فهو يعتمد في تركيبته على رائحة الكراميل الناعمة، والقهوة، والحمضيات والبنفسج والأخشاب... وهي نغمات تتماهى مع البشرة وتتغلغل فيها لتبقى ساعات طويلة، مما يجعله عطراً مثالياً للمرأة العربية العاملة.

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Chanel Gabrielle Eau de Parfum

Chanel Gabrielle Eau de Parfum



إنه أحد العطور العالمية المثالية للمرأة العربية المنشغلة كثيراً، كون رائحته تدوم لوقت طويل، وهو عطر كلاسيكي يشبه الخيال، وقد قام مصمم العطور الشهير أوليفييه بولج بصياغته لتمثيل زهرة وهمية، فهو أجزاء متساوية غنية خضراء وأنيقة مثل الياسمين وزهر البرتقال ومسك الروم واليلانغ يلانغ.

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Tom Ford Private Blend Neroli Portofino Eau de Parfum

Tom Ford Private Blend Neroli Portofino Eau de Parfum



هناك الكثير من العطور النسائية ذات الرائحة التي تدوم طويلاً، في مقدمها هذا العطر المميز من توم فورد، وهو عطر مبهج يعتمد في تركيبته على زهر البرتقال التونسي والبرغموت الإيطالي والليمون الصقلي واليوسفي واللافندر.

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Kilian Love, Don't Be Shy Eau de Parfum

Kilian Love, Don't be Shy



هو عطر شرقي – زهري، يمزج بين نغمات الزهور البيضاء والفانيليا والكراميل وبراعم البرتقال والمسك... ورائحته التي تشبه الحلوى تدوم لساعات طويلة، فلا تجعلك تحتاجين الى أكثر من رشة واحدة منه قبل خروجك من المنزل صباحاً.

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D.S. & Durga Rose Atlantic

D.S. & Durga Rose Atlantic



يشكل عطر D.S. & Durga Rose Atlantic أحد أفضل الخيارات للمرأة العربية ذات المسؤوليات الكثيرة، فرائحته طويلة الأمد تمثل إبحاراً في جو من الراحة والهدوء والحيوية، ونسيم أجواء الشاطئ. وهو يرتكز على البرغموت بشكل أساسي، إضافة الى بتلات الورد ورذاذ الملح والطحلب الأبيض.

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