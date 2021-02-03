استغلال مريض متلازمة داون.. تهمة جديدة تلاحق «أحمد ونهى» والمؤبد في انتظارهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتوقف جرائمهم عند القيام بتصوير أفعال فاضحة فقط بقصد إثارة الغرائز الجنسية، وتحقيق نسب عالية من المشاهدات عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب» لجني الأموال الطائلة، لكن «أحمد ونهى» أصحاب الفيديوهات المخلة بالآداب بمحافظة البحيرة، استغلا شخصا من أصحاب متلازمة داون، للمشاركة وتجسيد أدوار محددة له خلال المشاهد.

ظهور مصاب متلازمة داون بالفيديوهات

وخلال الفيديوهات المصورة، ظهر شاب من أصحاب متلازمة داون، وهو يجسد عدد من الأدوار المعينة في الفيديوهات الفاضحة، فتارة جسد دور شقيق «نهى»، وزوجها تارة أخرى، بهدف تقديم فكرة تمثيلية محددة للمشاهدين، بهدف إثارة الغرائز.

قانوني يوضح عقوبة استغلال مريض متلازمة داون بالفيديوهات

الإتجار بالبشر تهمة جديدة تلاحق المتهمين «أحمد ونهى»، وذلك عقب استغلالهم للحالة المرضية للشاب صاحب متلازمة داون، وفقا للدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، خلال حديثه لـ«هن».

وقال «سعداوي»، إن المتهمين يواجهان تهمة الإتجار بالبشر، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد مع دفع غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف جنيه، معقبا: «المتهمين استغلوا وجود شخص آخر غير عاقل كسلعة، وحتى لو في موافقة من المريض ده فلا يعتد بها وفقا لحالته الصحية».

غضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وسرعان ما انهالت الانتقادات السلبية والتعليقات التي هاجمت كل من المتهمين، والتي جاء من بينها: «حسبي الله ونعم الوكيل فيكم»، «إيه المسخرة دي»، «أنتم المفروض تتحاكموا بتهمة التحريض على الفسق والفجور»، «ربنا ينتقم منكم أشد انتقام»، «هو مش راجل عشان يصور فيديوهات زي دي»، «فين أهالي الاتنين دول وإزاي سابوهم يعملوا كل ده».

القبض على المتهمين

وخلال الساعات القليلة الماضية، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين، إذ كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن المتهمان قاما بتصوير تلك الفيديوهات، لأن الهدف منها هو زيادة المتابعة والشهرة، حتى يتمكنا من جني مبالغ كبيرة من خلال تحقيق نسب مشاهدة عالية.