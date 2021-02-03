لايف ستايل

الامارات | مسح حكومي: 300 مليون هندي أصيبوا ب" كورونا"

0 نشر
نيودلهي -رويترز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مسح حكومي: 300 مليون هندي أصيبوا ب" " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر مطلع على مسح حكومي للأجسام المضادة إن نحو ربع سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة قد يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا، ما يشير إلى أن العدد الفعلي للإصابات هناك يزيد بكثير عن الحصيلة الرسمية.
وسجلت الهند 10.8 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. لكن المسح يشير إلى أن عدد الحالات الفعلي في الهند قد يكون تجاوز 300 مليون.
وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة وأجرى المسح إنه سيعرض نتائجه في مؤتمر صحافي غدا الخميس. وامتنع المصدر عن ذكر اسمه قبيل الإعلان الرسمي.ولم يتضح حتى الآن عدد من شاركوا في أحدث مسح.
 وخلص مسح أجرته حكومة العاصمة نيودلهي هذا الأسبوع إلى أن أكثر من نصف سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة قد يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا.
وقال رئيس شركة ثيروكير تكنولوجيز للفحوص الماضي إن اختبارات منفصلة أجرتها الشركة على أكثر من 700 ألف في أنحاء الهند كشفت أن 55 % من السكان قد يكونوا أُصيبوا بالفيروس بالفعل.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن ما بين 60 و70 % على الأقل من السكان ينبغي أن يكتسبوا مناعة لكسر سلسلة انتقال العدوى.
       

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا