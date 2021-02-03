أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر إهمال الصحة النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شيماء مرسي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

الحفاظ على الصحة النفسية

عادة لا ينتبه إليها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم الحفاظ على الصحة النفسية يضعف المناعة ويجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات.

كيف نحمي أنفسنا؟

بالحفاظ على الصحة النفسية وتجنب القلق والحزن والتوتر.