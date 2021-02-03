الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الماء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمثل الماء عنصرًا أساسيًا للحفاظ على صحة جيدة، حيث يفقد الجسم الماء باستمرار طوال اليوم عن طريق البول والعرق، فضلًا عن فوائدها الصحية في الحفاظ على الجلد من الجفاف، كما أنها تساعد على ترطيبه، والحفاظ على درجة حرارة الجسم، لكن على الجانب الآخر الإفراط في تناولها يتسبب في العديد من المخاطر الصحية للإنسان.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الماء، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيها، وذلك من خلال موقعي "healthline" و"brightside".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصي خبراء الصحة بتناول 8 أكواب من الماء في اليوم، أي ما يعادل 2 لترًا تقريبًا.

فوائد المياه:

- يؤدي تناول الماء يوميا إلى تدفق الدم إلى أنسجة الجسم والخلايا، إذ تعتبر أحد المشروبات التي تدخل من ضمن مشروبات الطاقة الطبيعية.

- يمكن أن تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، ما يجعلك رطبا حيث يفقد جسمك الماء من خلال العرق أثناء النشاط البدني وفي البيئات الحارة.

- شرب الماء بانتظام يعمل على زيادة معدل حرق الدهون بنسبة تصل إلى 24%، فضلا على أن ارتفاع معدل الأيض يعني أن الجهاز الهضمي يعمل بصورة أفضل، وهو ما يساعد على إنقاص الوزن بصورة أسهل.

- تساعد على تجنب تكون الحصوات في الكلى وحدوث التهابات المثانة، حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.

- يمكن لتناولها أن يساهم على منع الإمساك، وذلك لاحتوائها على الألياف الطبيعية.

- يساهم تناولها بعد الاستيقاظ من النوع على الحفاظ على توازن الجهاز اللمفاوي، وبالتالي يصبح المرء أقل عرضة للعدوى ومسببات الأمراض.

- تناول الماء قبل وأثناء وبعد الوجبة سيساعد جسمك على هضم الطعام بشكل أكثر فعالية.

- قد يساعدك تناول المزيد من الماء أثناء اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة على خسارة الوزن الزائد.

- بسبب احتوائها على العناصر الغذائية المفيدة والأكسجين، يؤدي الاستهلاك اليومي إلى تحسين الدورة الدموية.

- يمكن أن يؤثر تناول الماء بصورة منتظمة إلى تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي، ما يعزز من حالتك المزاجية والتقليل من الشعور بالتعب والإرهاق، وكذلك القلق.

- قد تساهم الجسم على التخلص من السموم، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا العضلات وخلايا الدم الجديدة.

أضرار الإفراط في تناولها:

- الإفراط في تناول الكثير من الماء يوميا يمكن أن يجعلك تشعر وكأنك تتناول وجبة كاملة، ما قد يسبب لك الشعور بالانتفاخ والامتلاء.

- قد يؤدي استهلاك كمية كبيرة من الماء إلى حدوث تورمًا، خاصة في الأطراف السفلية، ويمكن أن يحدث نفس الشيء لأيدينا أيضًا.

- عندما نستهلك الكثير من الماء، قد تبدأ الخلايا في دماغنا في الانتفاخ، هذا يزيد الضغط على الجمجمة، ومن الأعراض التي يمكن أن تظهر كعلامة على أن لدينا الكثير من الماء هي الغثيان والقيء.

- يعد الصداع هو أحد أكثر العلامات شيوعًا التي قد تواجهنا عند الإفراط في تناولها، فضلا عن قد تكون بعض الأعراض الأكثر خطورة لتسمم الماء هي الرؤية المزدوجة، وصعوبة التنفس، وزيادة ضغط الدم، والنعاس.

للحفاظ على صحة الدم ووظيفة العضلات ومعدل ضربات القلب، نحتاج إلى إلكتروليتات، ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الماء يقلل من عدد الإلكتروليتات في أجسامنا، وعندما تكون هذه المستويات منخفضة، تسبب التشنجات العضلية.