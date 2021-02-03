مش بس السيدات.. ولادة قيصرية لقطة في طنطا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تعد تقتصر العمليات القيصرية على السيدات فقط بل أصبحت تُجرى للقطط أيضا، هذا ما قام به الطبيب البيطري محمد الجندي، داخل عيادته الخاصة في طنطا بمحافظة الغربية، إذ جاءت له قطة تلد ولكنها تعثرت في نزول الجنين بشكل طبيعي مما دفعه لإجراء عملية قيصرية لها.

أسباب إجراء العمليات القيصرية للحيوانات

يقول «الجندي»، إن العمليات القيصرية تجرى أيضا للقطط والكلاب مثل النساء، لافتا إلى أن القطة ربما تتعثر في الولادة الطبيعية نتيجة إجهاد في عضلات الرحم ناتج عن الطلق الذي يحدث انقباض للرحم مثل المرأة: «أو وضع الجنين مش مظبوط عضم الحوض في حتة وجسمه في حتة أو رأسه كبيرة، وممكن يكون الحمل طول لدرجة أنه زاد حجم الجنين بنحاول ننقذه بدل ما يموت».

فترة حمل القطط 62 يوما والكلاب 64

يضيف أن مدة ولادة القطط تصل إلى 62 يوما بينما الكلاب تزيد بيومين، مؤكدا أنه بعد مرور 60 يوما يبدأ الاستعداد للولادة في أي وقت، من خلال الكشف بجهاز السونار للاطمئنان على سلامة الجنين وإجراء التحاليل اللازمة والأشعة أيضا قبل الولادة: «بنديها فرصة تولد طبيعي لو لاحظنا وجود مشكلة بنلجأ للقيصري، لأن ممكن ينزل جنين أو اتنين طبيعي والباقي يحتاج فتح لأن معدل الأجنة في القطط والكلاب مختلف عن البشر ممكن يوصل 8 و9».

تصل مدة العملية القيصرية من ساعة إلى 4 ساعات، وخلالها يتم فتح الجرح بشكل طولي في البطن حوالي 4 سم، وبعدها يتم وضع طوق على رقبة القطة حتي لا تؤذي نفسها بفتح الجرح: «لأن القطط متعودة تنضف نفسها فبنلبسهم طوق، حوالين رقبتهم نحمي الجرح، ورغم الجرح إلا إنهم بيصروا يرضعوا ولادهم».

يحكي «الجندي»، أن القطة تظل داخل دوامة البنج حوالي 6 ساعات حتى تبدأ تستفيق بشكل طبيعي: «بتكون مهمدة زي أي ست بعد الولادة لأنها بتمر بإجهاد جامد»، مؤكدا أن من أصعب الحالات التي مرت عليه كانت لقطة اكتشف أن جنينها مشوه: «قعدت تولد لفترة لأن جسم الجنين كان ملزوق في جسم تاني وبيجلنا في العيادة حالات ولادة طارئة كتير وبننقذها أنا وصديقي الدكتور محمد هو تخصص أمراض باطنة ومدرس مساعد في جامعة كفر الشيخ».

وأوضح أن عاطفة الأمومة لدى القطط والكلاب عالية جدا، فبمجرد رؤية صغيرها تجري عليه لاحتضانه وتنظيفه والعناية به كأي أم: «بكون سعيد وإحنا بننقذ أي جنين وأي حيوان عموما لأن ده دورنا».