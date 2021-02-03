قدما محتويات مخلة.. 10 معلومات عن «اليوتيوبرز» أحمد ونهى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«محتوى مبتذل» هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قناة «أحمد ونهى» على موقع يوتيوب، معتبرين أنه لا يرتقي ليقدم للأسرة والأطفال في البيت، وما استفز الجمهور هو أفعال أحمد ونهى التي وصفوها بأنها غير أخلاقية من تلامس ولقاءات في أماكن خاصة وملامسته أجزاء من جسدها، ويسعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن الثنائي المثير للجدل.

معلومات عن أحمد ونهى

- أحمد ونهى يمتلكان قناة على موقع «يوتيوب».

- تصل نسبة مشاهدات فيديوهات الثنائي المخلة للآداب إلى 200 ألف مشاهدة للفيديو الواحد.

- هما من حوش عيسى في محافظة البحيرة.

- يستهدفان تحقيق الشهرة وجني الأموال من وراء نشر تلك الفيديوهات.

- يظهر الثنائي يتبادلان القبلات في المقاطع المصورة.

- معظم الفيديوهات تمثيلية وغير واقعية.

- يعتمدان على شخص ثالث في التصوير ويستعينون برابع في تمثيل دور شقيق نهى.

- ترتدي نهى وأحمد ملابس ريفية بسيطة للغاية ويصورون في شقة بسيطة كذلك.

- تقدم عماد زيدان أحد جيران الثنائي ببلاغ إلى مباحث الإنترنت لمنع بث هذه القناة وإغلاقها بسبب محتواها الإباحي.

- جيران وساكنو منطقة الثنائي شعروا بغضب كبير من هذا المحتوى.

قوات الأمن تلقي القبض على أحمد ونهى

وبعد ساعات قليلة من نشر الوطن قصة الثنائي أحمد ونهى ألقت قوات الأمن القبض عليهما وجار فحص الفيديوهات، وقالت مصادر أمنية أن ما يفعله المتهمان وينشرانه على صفحاتهما وقناة يوتيوب خاصة بهما، الهدف منها زيادة المتابعة والشهرة، حتى يتمكنا من جني مبالغ كبيرة من خلال تحقيق نسب مشاهدة عالية.