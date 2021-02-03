تركها قبل عقد قرانها.. الدموع تغلب سالي عبدالسلام على الهواء: مفيش رجالة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يستطيع أحد منا إخفاء مشاعره طويلا فقد يطرأ عليه مواقف لا يتمكن خلالها من حبس دموعه، وهو ما حدث مع الإعلامية سالي عبدالسلام، التي دخلت في نوبة بكاء شديدة على الهواء، أثناء تقديمها برنامجها «قصة حقيقية»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، والتي سردت كواليس تلك الحالة خلال الحلقة أمام الجماهير والمتابعين.

وقالت سالي، خلال الحلقة، «أنا جيت معظم الحلقات وأنا معيطة، ومش مكسوفة إني أقول كده، أهلي بيستنوا مني إني أكون قوية، لكن اللي حصل المرة دي إني عشمت نفسي أوي، مش هقول إن اختياراتي غلط، لأني مش بختار أصلا، أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وأنا مخترتش عادي، أنه شخص مناسب، أنا بختار السكينة والمودة والرحمة، مش زي ما الناس بيقولوا إني مش عاجبني العجب بسمعها كتير».

سالي عبدالسلام باكية: مبقاش في رجالة قد المسؤولية

وتحدثت سالي، عن سبب سوء حالتها النفسية خلال الفترة الجارية، لعدم إتمام زواجها وعشمها في وعود «رجالة مبقوش يستاهلوا»، «كنت باجي التصوير كتير جدا معيطة وبالذات الشهر ده، عشان كنت ممنية نفسي إني هكتب كتابي وأتجوز، بس الموضوع ممشيش ومحصلش نصيب، لأن أغلبية اللي بنعرفهم مبقوش قد المسؤولية ومبقوش رجالة ومبقوش يستاهلوا، مذيع الاجتماع برضوا ملهوش حصانة إنه يحكى ويتكلم».

كل ما أكلم حد أعيط

«الحمد لله يا رب، يمكن أخدت مني حاجات كتير أوي»، تواصل المذيعة سالي عبدالسلام، الحديث عن حالتها النفسية الصعبة «بعد ما كنت منيت نفسي ومتوقعتش أنها هتتاخد مني وفي الوقت ده، الفترة دي كل ما أكلم حد أعيط ويصعب عليّا نفسي، بس أنت عوضتني يا الله».

سالي عبدالسلام، مذيعة مصرية، ولدت في أكتوبر 1985، وهي من مواليد برج العقرب، حصلت على بكالوريوس في مجال إدارة الأعمال من أكاديمية السادات.